國台交80週年團慶音樂會 水藍攜手陳毓襄共演

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）國立台灣交響樂團首席客席指揮水藍2度與鋼琴家陳毓襄合作，帶來國台交80週年團慶音樂會，陳毓襄將演奏葛利格「A小調鋼琴協奏曲」，以明亮琴音帶來既奔放又富民族色彩的北歐樂章。

水藍表示，這次音樂會將帶來西貝流士「第二號交響曲」，這首樂曲可說將「黑暗與光明」的對比推向極致，「從陰鬱壓抑的動機逐步走向鮮明而勝利的終章，是芬蘭精神最深刻的象徵之一，希望可以跟台灣樂迷分享。」水藍也說，每一次排練，都跟當天的心境與樂團狀態相應，「每一天都有新的發現」。

水藍從2004年首次以客席指揮身分指揮國台交，隨即與樂團結下深厚緣分，其後於2011年擔任藝術顧問，2019年起回任首席客席指揮，與樂團長路同行超過20年，建立穩固而深刻的藝術夥伴關係。水藍長年旅居丹麥，北歐文化、歷史與音樂美學於他已然內化，詮釋深具代表性。

擔任國台交駐團音樂家，陳毓襄表示，這首葛利格「A小調鋼琴協奏曲」以強烈而明亮的鋼琴聲響開展，從音樂中可以聽見北歐從永夜走向永晝的壯麗景色。

陳毓襄分享，她與水藍2度合作，感覺更有默契，彩排過程中她與樂團合作就像一場放大的室內樂演出，希望能讓這首協奏曲展現更多細緻的音樂色彩。

根據國台交今天發布的新聞資料，音樂會曲目還包括樂團委託旅美作曲家張菁珊創作的「八十新章」，透過南（音）管、北管、客家、原住民及台語歌謠等多元音樂元素，重新勾勒台灣的文化記憶與聲音風景，將在這場音樂會首演。

國台交團長歐陽慧剛表示，樂團邁入80週年之際，更應回到「為誰而演」的根本命題。他期盼每一場音樂會，都能迎來第一次踏進音樂廳的觀眾，讓更多從未接觸古典音樂的人，也能在現場體會音樂的力量。

國台交表示，這場「水藍，陳毓襄與國台交」音樂會將邀請失智症照護者走進音樂廳欣賞演出，藉由音樂提供難得的喘息時光，希望讓古典音樂與社會發生連結，讓音樂能在文化推廣之外，更成為陪伴照護者的溫柔力量。

國台交團慶系列音樂會「水藍，陳毓襄與國台交」將於11月20日在台中國家歌劇院大劇院，11月21日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。（編輯：李錫璋）1141119