國台圖民主教育園區 落腳淡海

中央近日拍板，確定由國立台灣圖書館主辦興建「民主教育園區」，選址淡海新市鎮「文小六」用地，結合國家級圖書館、民主教育、展演空間與開放綠地，成為北海岸重要文化新地標，用地變更公展前座談會將於明年1月舉行。

該計畫歷經多年醞釀，早在民國113年，新北市議會即有民進黨議員鄭宇恩等人提案，建請中央於淡海新市鎮規畫國立圖書館。近日中央正式定案，確立以「民主教育園區」型態推動。

淡水區崁頂里長吳庭岳30日發文形容「夢想成真」，他指出，過去曾分享一段夢境，夢中前總統李登輝希望能在淡海新市鎮設立圖書館，當時被認為不可思議，卻也促成他實際與相關單位接觸，了解中央長期在北海岸推動民主教育基地的構想。據悉，李登輝基金會僅在其中扮演諮詢、建議的角色，並未實際介入興建。

依規畫內容，園區將結合國家級綠建築圖書館、國際多功能展演廳、民主教育空間，以及親子友善的開放綠地，整體規模並非單一建築，而是完整園區型態。

鄭宇恩表示，這不只是淡海的重大建設，更是北海岸發展的關鍵轉折。長期以來北海岸教育與文化資源相對不足，此次以國家級圖書館為核心，結合民主教育、閱讀推廣與國際展演，象徵國家將「民主價值」與「區域均衡發展」具體落實在地方。

國立台灣圖書館將於明年1月6日下午2時，在崁頂市民活動中心舉辦用地變更公展前座談會，邀請居民參與表達意見，作為後續都市計畫變更的重要依據。