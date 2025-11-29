國台圖「南方講座」 再論華語語系書寫

國臺圖曹翠英館長(右三)、吳家榮副教授(右二)、中興大學詹閔旭所長(右一)、講座承辦。（圖：國立臺灣圖書館提供）

▲國臺圖曹翠英館長(右三)、吳家榮副教授(右二)、中興大學詹閔旭所長(右一)、講座承辦。（圖：國立臺灣圖書館提供）

國立臺灣圖書館二十八日表示，日前舉辦「南方講座」，邀請紐西蘭坎特伯里大學全球文化與語言系吳家榮副教授，以「再論華語語系書寫：南方論述的臺灣實踐」為題，從地緣政治、文學書寫延伸至當代電玩，引領讀者探索臺灣在全球南方論述中獨特路徑。

國臺圖館長曹翠英於開場致詞提及，該館作為南方研究的重要基地，不僅重視臺灣文學與世界交流，更關注「數位科技與人文共舞」趨勢，期許透過跨域對話，在新觀點與媒介之中展現臺灣文化，於世界舞臺自信發聲。

講座中，吳副教授談到「南方向上」地圖，打破傳統北方霸權視角，引用「全球南方」理論，說明南方作為抵抗中心霸權的相對概念。他連結史書美老師「華語語系」與王德威老師「華夷風」觀點，探討臺灣如何在地緣政治中，透過連結南島語系「福爾摩沙」身分認同，區隔於北方中心論述。而後以陳耀昌老師《傀儡花》等三部曲為例分析文本，以文字促進多元族群融合，將視野拓展至「數位南方」，呈現臺灣的多元文化。吳副教授對比《仙劍奇俠傳》北方意象與《打鬼》在地敘事，指出電玩讓玩家從被動接收轉為主動參與，在數位空間實踐歷史再造。

此次講座由國立中興大學詹閔旭所長主持，其高度肯定國臺圖是拓展南方研究的重鎮地位，並總結吳副教授的學術研究，指出其論著展現「南方論述美學」，延展至華語語系研究網絡深刻關聯。

詹副教授藉此引導聽眾反思下列關鍵論題，一、臺灣在全球南方中的位置；二、華語語系學術視角如何與臺灣經驗對話；三、臺灣南方論述如何與中國南方論述有所區別；四、強調「全球南方」不是既定位置，而是策略性的選擇與自我定位。