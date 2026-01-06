國台圖「民主教育園區」落腳淡海新市鎮 民眾喊增自習區、缺醫院

民眾認為，園區應建議增加自修座位、多媒體設施；也希望國土署規劃醫療設施，解決就醫不便問題。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕教育部規劃國立台灣圖書館「民主教育園區」將落腳淡海新市鎮文小六用地，國立台灣圖書館今(6日)舉辦公展前座談會，新北市立委洪孟楷、議員鄭宇恩、陳家琪等藍綠民代皆到場關心。現場民眾除認為園區應建議增加自修座位、討論室及多媒體設施；同時，也希望同步規劃醫療設施，解決新市鎮居民就醫不便的問題。

內政部國土署都市更新建設組副組長廖佳展表示，衛福部早前已調整醫療區域劃分，釋出病床數配額供淡水地區醫院設置，且淡海新市鎮一期發展區之商業區等土地亦已放寬容許設置醫院，雖然目前尚無醫療團隊進駐，但新北市政府與本署為促成醫療資源進駐，已將「醫療專用區」納入淡海二期科學城規劃草案，未來將於輕軌延伸線車站周邊劃設1公頃以上醫療用地，確保區域醫療服務能夠精準落地。

淡水市民指出，目前規劃的室內空間以主題圖書區、親子閱覽室與交誼廳為主，僅占整體空間約一成，建議增加自修座位、小型討論室，滿足國、高中及大學生的自習與報告需求；同時設置多媒體影音區、電腦及筆電座位區，以符合現代多元閱聽習慣。

此外，市民希望圖書館能擴大服務範圍，與淡水、三芝、石門、八里等地各級學校合作，下鄉辦理展覽、演講與教學活動，深化北海岸的民主教育價值。也有民眾建議，未來應同步規劃醫療設施，滿足新市鎮居民需求。

立委洪孟楷表示，北海岸過去受病床限制，新增醫院困難，經爭取後已與台北市北投、士林脫鉤，為淡海新市鎮二期預留醫療專區。他強調，淡海新市鎮確實需要醫療、公共市場及圖書館等大型公共設施，中央與地方持續協調，盼找到平衡方案；針對圖書館，也建議增加在地元素，打造國家級地標，並規劃展演廳、自習室及中小型藝文展覽空間，設計完成後也要舉辦公開說明會，確保規劃符合地方期待。

議員鄭宇恩表示，土地與規劃興建分屬國土署及教育部，只要中央達成共識，都市計畫變更及都審加速推動並編列預算應無大礙。她呼籲立法機關以民意需求為優先，保障新市鎮廣大閱讀需求；陳家琪則建議園區兼顧親子教育、環境教育與青年參與，設置全齡繪本與故事創作空間、雨水循環系統、青年民主論壇及公民提案經費，讓居民共同決定年度活動與設施方向。

淡海文小六用地未來將規劃設置「圖書館民主教育園區」。(記者羅國嘉攝)

立委洪孟楷。(記者羅國嘉攝)

新北市議員鄭宇恩。(記者羅國嘉攝)

