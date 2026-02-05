國台辦不讓李貞秀放棄國籍 陸委會：此舉是剝奪她在台灣當立委權利

民眾黨立委李貞秀的國籍問題持續引發關注，國台辦今（5）日表明「世界只有一個中國」，李貞秀無須放棄中華人民共和國國籍。陸委會副主委梁文傑回應，「一個中國」是對岸的規定，但台灣有台灣的法律制度，若陸方執意不讓李貞秀放棄國籍，實際上等同剝奪其在台灣擔任立法委員的權利。

梁文傑表示，以陸委會立場來看，《兩岸人民關係條例》僅規範陸籍人士入籍台灣滿10年後可享有參政權；至於參選、就職及相關程序，則須依《國籍法》、《選罷法》及《政治獻金法》等其他法律規定辦理，並非《兩岸人民關係條例》所規範事項，凡條例未規定之處，即適用其他相關法律。

廣告 廣告

梁文傑進一步說明，外界常誤解「特別法優於普通法」的概念，實際上僅適用於特別法與普通法對同一事項皆有規定時；若特別法未規定而普通法已有明文，則應適用普通法。他以交通法規為例指出，《兩岸人民關係條例》不會規定陸配在台須遵守哪些交通規則，但只要在台灣，就必須遵守台灣所有相關法律。

梁文傑強調，若國台辦執意不讓李貞秀放棄國籍，就是在剝奪她在台灣擔任立法委員的權利，並指出，若李貞秀最終無法放棄，依我國《國籍法》規定，結果相當明確。

梁文傑表示，各國對公職人員的忠誠義務要求不同，但台灣基於特殊國情，對單一國籍的要求格外重視，至於李貞秀的放棄國籍申請是否有效，是內政部的職權，陸委會將追隨內政部的認定。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

國共智庫論壇落幕！中國恢復「上海居民遊金馬」 學者：試探國民黨

李貞秀國籍爭議！ 劉世芳：未完成退籍手續應由立院依法解職

稱中共阻撓李貞秀放棄國籍 邱垂正「必須依法行政」：是在保護她