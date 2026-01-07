國台辦例行發布會：陳斌華談「小三通」25周年與台灣民意
【 記者 丁倩／台北 報導】1月7日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。針對兩岸「小三通」客運航線運行滿25周年以及台灣民調顯示多數民眾不願上戰場等議題，國台辦發言人陳斌華做出回應。
陳斌華指出，「小三通」航線是兩岸特別是閩台民眾交流往來最重要、最便捷的通道之一，對深化兩岸融合發展及增進兩岸同胞福祉發揮了重要作用。從最初的廈金、兩馬航線起步，到如今已開通4條定期航線，「小三通」將福建沿海與金門、馬祖緊密連接，也開啟了兩岸民間直接往來的新局面。截至目前，「小三通」已安全運送旅客超過2,600萬人次。
陳斌華表示，「小三通」用最短航程和最便捷方式實實在在拉近了兩岸同胞心與心的距離。它的成功實踐證明，走近走親是兩岸民心所向，是不可逆的大勢。陳斌華強調，得民心、聚眾力，兩岸融合發展、交流合作的道路必將越走越寬廣。
此外，針對台灣民調顯示超過六成民眾不願自己或家人上戰場的問題，陳斌華指出，事實證明，越來越多的台灣同胞認識到「台獨」意味著戰爭，認識到台當局執意謀「獨」只會給台灣帶來戰亂，支持「台獨」只會讓自己和家人變成炮灰。他表示，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣前途的唯一方向，呼籲廣大台灣同胞從民族大義和自身安全福祉出發，堅決反對「台獨」分裂，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，為國家統一與民族復興創造美好未來！（圖／本報資料照）
其他人也在看
改善道路瓶頸大庄村太平巷拓寬
名間鄉公所搭配立委羅美玲爭取南投生活圈道路建設計畫經費改善，拓寬大庄村太平巷拓寬道路工程，昨（七）日鄉公所以喜事方式舉行通車典禮，除邀請到大庄社區長輩們帶來健康操舞蹈外，更有戰鼓及祥獅獻瑞的精彩表演，當地大賢宮主任委員陳世銘與委員也奉請開漳聖王到場坐鎮庇佑，現場熱鬧滾滾。副縣長王瑞德、內政部國土管理署中區分署副分署長黃永興、立法委員羅美玲、縣議員吳棋楠、張婉慈、沈夙崢、名間鄉長陳翰立、鄉代會主席吳金樹及多位代表、村長及近百位鄉親都到場觀禮，除持香敬拜祈求平安外，也進行剪綵通車儀式，並在當地的大賢宮開漳聖王神駕及大鼓隊帶領下，走上全新完工的馬路上，實際體驗平坦寬敞的道路設施。陳鄉長表示，太平巷為連接投一五0縣道南田路與村落重要路口，近年來周邊交通量遽增，但因道路路口狹小造成 ...台灣新生報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
黃明志捲台灣網紅命案2個月復工 YT奪冠贊助商逆勢力挺
大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，去年12月案情大逆轉，本來被控涉毒的他驗尿報告呈現陰性，獲判無罪並當庭釋放。他去年經歷長達兩個月的沉寂與輿論風波，近來正式復工，推出全新馬年賀歲歌曲〈馬來西亞的新年〉MV上線短短 30 小時內即在 YouTube 突破 100 萬觀看次數。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
彰化市圖展出慶舍的故事
由彰化市立圖書館主辦的「彰化火麒麟傳奇（慶舍的故事）」台灣書畫展，一月三日至一月二十六日在圖書館藝文展覽室盛大展出，昨（七）日上午舉行隆重的開幕典禮。本次展覽以清朝彰化傳奇人物蔡催慶（人稱「慶舍」）為主題，展示大屯文化工作室郭老師多年的珍藏，市長林世賢誠摯邀請民眾前來觀賞，一起回顧台灣文人書畫的悠久歷史。郭老師表示，本次展覽的核心圍繞著蔡催慶的藝術成就。慶舍為清代乾隆年間的名士，曾隱居於彰化關帝廟，並以詩、書、畫「三絕」聞名，並因其高潔的操守受到當時士人的推崇。此次展出的「紅麒麟」畫作，為慶舍珍貴的作品之一，至今仍是藝術界的寶貴遺產；另將展示其他慶舍的畫作。此外，展覽也特別展示來自鹿港的「鹿港書家雙璧」鄭貽林與鄭鴻猷兩位書法名家的作品。鄭鴻猷，字澄川，號贊侯，為光緒年間的 ...台灣新生報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
TPBL》攻城獅8秒違例特攻提申訴證實漏吹 裁判遭暫停執法兩周
新北中信特攻近期吞下2連敗，排名掉到聯盟第三，而1月3日主場敗給新竹御嵿工程師之戰則是排名變動的關鍵緯來體育台 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 217
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 4
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 145
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 282
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
【明星聊愛車】「帆嫂」Julie享受科技便利購入Tesla Model Y 電動車像智慧手機、有感省下加油錢、前後車廂置物大空間
氣質優雅、溫柔知性的「帆嫂」Julie（劉景莊），常出現在各大綜藝節目，曾出書分享幸福婚姻祕訣！坦言在要購入特斯拉Model Y之前，幾乎被全家人投反對票，但現在這台電動車可是大家搶著開的寵兒；即將步入花甲之年，在加入電動車行列後，有種被智能科技照顧到的感覺，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 14
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 49
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 23
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 8
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 12 小時前 ・ 9
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11