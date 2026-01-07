國台辦例行發布會：陳斌華談「小三通」25周年與台灣民意

▲「小三通」廈門五通碼頭。

【 記者 丁倩／台北 報導】1月7日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。針對兩岸「小三通」客運航線運行滿25周年以及台灣民調顯示多數民眾不願上戰場等議題，國台辦發言人陳斌華做出回應。

陳斌華指出，「小三通」航線是兩岸特別是閩台民眾交流往來最重要、最便捷的通道之一，對深化兩岸融合發展及增進兩岸同胞福祉發揮了重要作用。從最初的廈金、兩馬航線起步，到如今已開通4條定期航線，「小三通」將福建沿海與金門、馬祖緊密連接，也開啟了兩岸民間直接往來的新局面。截至目前，「小三通」已安全運送旅客超過2,600萬人次。

陳斌華表示，「小三通」用最短航程和最便捷方式實實在在拉近了兩岸同胞心與心的距離。它的成功實踐證明，走近走親是兩岸民心所向，是不可逆的大勢。陳斌華強調，得民心、聚眾力，兩岸融合發展、交流合作的道路必將越走越寬廣。

此外，針對台灣民調顯示超過六成民眾不願自己或家人上戰場的問題，陳斌華指出，事實證明，越來越多的台灣同胞認識到「台獨」意味著戰爭，認識到台當局執意謀「獨」只會給台灣帶來戰亂，支持「台獨」只會讓自己和家人變成炮灰。他表示，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣前途的唯一方向，呼籲廣大台灣同胞從民族大義和自身安全福祉出發，堅決反對「台獨」分裂，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，為國家統一與民族復興創造美好未來！（圖／本報資料照）