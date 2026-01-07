國台辦再公布「台獨頑固分子」媒體人怒喊：為何沒有我

【論壇中心／綜合報導】中國國台辦今（7）日舉行例行記者會，發言人陳斌華宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，陳斌華表示，兩人公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉，「依法實施懲戒」。

資深媒體人王瑞德今日在《頭家來開講》節目中怒喊「可惡至極」，他表示，教育部長鄭英耀管台灣的教育，已經許久沒有聽到有相關言論，至於內政部長劉世芳，本次已經是第二次遭列為「台獨頑固份子」，這也讓王瑞德心裡非常不平衡，「我跟王時齊都沒有，是看不起我們嗎」？王瑞德更在節目中直接喊出「台灣中國一邊一國」，更宣布未來要「反共復國」，王瑞德指出，國台辦稱是根據檢舉才決定實施懲戒，但自己也曾經被中國網友檢舉相關言論，讓他相當不滿「為什麼我沒有」，王瑞德表示，台獨懲戒名單有14個，幫兇有12個，加起來已經26個卻獨獨沒有自己，讓他非常不滿。

遭國台辦列為「台獨頑固份子」，內政部長劉世芳今日回應，「捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣」，而教育部長鄭英耀則表示，教育部會持續堅守《教育基本法》精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。。

