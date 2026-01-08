國台辦再列台獨頑固份子！賴清德：為被跨境鎮壓的人民「感到驕傲」

總統賴清德。資料照。廖瑞祥攝



國台辦昨（1/7）日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」，並認定高等檢察署檢察官陳舒怡為「台獨打手幫凶」。總統賴清德今天（1/8）說，中國政府對台灣的人民進行跨境施壓，正足以證明中國公權力不及於台灣，他對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼。

針對劉世芳、鄭英耀遭國台辦列「台獨頑固分子」，賴清德上午出席調查局調查班結業典禮會前受訪說，日本石平參議員被中國制裁，不能夠入境中國，日前石平成功地來到台灣訪問，用行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬，中國政府對台灣的人民進行跨境施壓，也正足以證明中國的公權力不及於台灣，也更能進一步證實，台灣不屬於中華人民共和國一部份。

賴清德表示，他希望中國的領導人能夠清楚了解，對台灣進行針對性軍演絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。

賴清德指出，身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管是教育部鄭英耀部長、內政部劉世芳部長，或者是法務部陳姓檢察官、其他官員，或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

賴清德表示，同時他也身為三軍統帥，他再度跟全國人民承諾，「我一定好好守護國家，維護全體國人生命財產安全，絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地上來。」

賴清德提及，他也敬請在這個關鍵時刻，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委，進行審查的工作，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務。

