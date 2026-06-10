國台辦再度吹捧統一的好處 陸委會嗆：只要中共不來，台灣就是和平之島

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記者盧素梅／台北報導

陸委會表示，只要中共不來騷擾，台灣本來就是和平繁榮之島。（圖／資料照）

中國國台辦今（10）日聲稱，「和平統一後，有強大祖國做後盾，台灣人民將更安全。台獨帶來的戰爭風險將從根源上被消除。」對此，陸委會回應，眾所周知，除了中共有犯台意圖之外，台灣沒有任何外部威脅。只要中共不來騷擾，台灣本來就是和平繁榮之島。

國台辦上午舉行例行記者會，針對全國政協主席王滬寧去年在紀念台灣光復80周年大會上，提出和平統一後台灣的「七個更好」論述，國台辦發言人張晗進一步闡述，「和平統一後，有強大祖國做後盾，台灣人民將更安全。台獨帶來的戰爭風險將從根源上被消除，台灣民眾不再被台獨裹挾當炮灰，民眾的血汗錢不再被揮霍用於購買軍火，民宅、宮廟不會囤放彈藥，外部勢力干涉兩岸中國人內部事務的黑手將被徹底斬斷。」

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對此，陸委會回應，眾所周知，除了中共有犯台意圖之外，台灣沒有任何外部威脅。只要中共不來騷擾，台灣本來就是和平繁榮之島。

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