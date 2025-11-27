國台辦再批林佳龍「媚日」 外交部：與友盟維護印太和平

國台辦新任發言人彭慶恩。翻攝央視微博



日本首相高市早苗一席「台灣有事」的發言，持續引發中日互動的波瀾，總統賴清德、外交部長林佳龍以吃日料相挺，不過國台辦昨（11/26）日批評賴清德當局「為一黨私利、背叛民族、毫無原則底線、媚日賣台」的本質。對此，外交部發言人蕭光偉重申，台灣美日友盟國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

近期央視旗下新媒體《玉淵譚天》點名日本駐台的日台交流協會為「媚日宣傳」，林佳龍批評這是情緒性的戰狼式發言，並強調台日是理念相近國家，共同面對第一島鏈的挑戰，對此，國台辦發言人彭慶恩在昨日例行記者會上回應，批評民進黨與日方勾連生事，是「台海和平的破壞者、麻煩製造者」、「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」

蕭光偉重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識。他表示，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，長期以來無論公私部門或是兩國人民間皆是緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展全方位夥伴關係。

蕭光偉強調，中國無權置喙、干預民主國家間正常、健康的交流互動，中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質，更坐實中國才是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者；近年來，中國在東海、南海及台海頻繁舉行大規模軍事活動，並對區域各方進行各種複合式威脅與灰色地帶行動，嚴重破壞區域和平穩定，造成緊張情勢不斷升高。

蕭光偉表示，民主夥伴也已多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視和支持，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續密切關注中國的恫嚇言論與脫序行徑，並與美、日等友盟國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

