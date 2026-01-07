國台辦再點名！劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固分子」 陸委會發聲了

內政部長劉世芳（左）及教育部長鄭英耀（右）被列為「台獨頑固份子」。（製圖／CTWANT攝影組）

大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日在例行記者會上宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並揚言將依法實施懲戒。對此，陸委會回應指出，中共企圖透過製造寒蟬效應、培養在地協力者來分化台灣社會，相關作為都是無效的拙劣伎倆。

大陸國台辦自2024年8月在官網設立「依法懲治台獨頑固分子」專欄後，已陸續點名包括副總統蕭美琴、前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委沈伯洋等10餘名政壇人士。

針對此次國台辦將劉世芳與鄭英耀列入名單，陸委會表示，中共目前標定的所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。

陸委會指出，中共的用意在於製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。中共同時也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本。中共更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆。陸委會強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。

