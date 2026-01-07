國台辦列劉世芳「台獨頑固分子」 台大教授推測原因

大陸國台辦7日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固份子」，並將外台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。針對劉世芳被列入「台獨頑固份子」，台大教授苑舉正認為，劉世芳打擊陸配，也就是那位亞亞，倒是蠻明顯的。也就是說，以大陸來講，大陸普遍覺得是「深痛欲絕」， 覺得非常痛心。

苑舉正7日在中天《全球大爆卦》節目中表示，他看到鄭英耀跟劉世芳被列入台獨頑固份子，另外台灣高等檢察署陳舒怡也被列入打手幫兇。他分不清楚頑固份子跟打手之間的差別在哪？他覺得，會到打手一定是頑固份子；會當頑固份子有必要的時候，自然就變成打手。

苑舉正接著表示，他看一下那個內容，因為他在台灣大學任教，是屬教育部底下的，部長鄭英耀被列為頑固份子，他覺得，他在學校教書，沒有收到什麼教育部的指示或是壓抑。但是他有聽聞鄭英耀最有名的一件事情，就是把「國防七子」列為不往來的學校，大家都覺得啞然失笑，因為這7個學校，都是非常好的學校，然後現在卻以這種會洩密的理由什麼的。

苑舉正表示，鄭英耀有他的看法，說句良心話，基於他目前的情況跟處境，有關鄭英耀列為頑固份子，就是3個字「不敢講」。至於劉世芳，她就是打擊陸配，也就是那位亞亞，倒是蠻明顯的。

苑舉正更指出，鄭英耀被列入的理由，照理說應該跟政治上沒什麼特別的關係；而劉世芳的情況，以大陸來講，大陸普遍覺得是「深痛欲絕」， 覺得非常痛心，做這種事情。 另外，打手幫兇被列入名單中，按照現在的情況來講，多多少少會產生心理上的感覺，因為這時就已經被凸顯出來了。

