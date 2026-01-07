國台辦列劉世芳、鄭英耀為「台獨份子」

（中央社記者呂佳蓉北京7日電）中國大陸國台辦今天將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人陳斌華首先宣布上述2項決定。

陳斌華宣布，將劉世芳與鄭英耀列為「台獨頑固份子」，「依法實施懲戒」，並稱許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭2人進行懲處。

陳斌華聲稱，劉世芳宣揚台獨分裂論調，打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。鄭英耀大肆鼓吹謀獨言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作。

他說，2人「公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉」。

陳斌華又指，大陸方面依據有關法律法規，決定將劉世芳、鄭英耀列入「台獨頑固分子」清單並實施制裁，禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

陳斌華說，「依法懲治極少數『台獨頑固分子』是為了從根本上維護國家主權和領土完整、保障台灣同胞切身利益福祉，絕非針對廣大台灣同胞」。

陳斌華又宣布，將一名陳姓檢察官列為「台獨打手幫兇」，並將之貼上「綠色司法打手」，「依法終身追責」。

他宣稱，經查陳姓檢察官「羅織罪名，炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造綠色恐怖，所作所為性質惡劣、罪行嚴重」，並向兩岸社會徵集其「犯罪線索與證據」。

陳斌華又說，截至目前，已公布「台獨頑固分子」14人，「台獨打手幫凶」12人。（編輯：廖文綺）1150107