國台辦列劉世芳、鄭英耀為「台獨頑固分子」 陸委會：做法拙劣且無效

行政院大陸委員會發言台。（圖／資料照片，圖源：翻攝自行政院大陸委員會YouTube）





中國國務院台灣事務辦公室（簡稱國台辦）今（7）日宣布，將我行政院內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」名單內，高等檢察署檢察官陳舒怡則列為「台獨打手幫兇」，並宣稱依法實施「終身追責」。我行政院大陸委員會對此嚴厲譴責中共國台辦破壞兩岸和平現狀，中華民國內政部長、教育部長及檢察官是捍衛國家主權與國家安全的有功人員，中共做法拙劣且無效。

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

陸委會表示，中共目前標定的所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。中共的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。中共同時也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本。中共更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會最後強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

