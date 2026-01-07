國台辦列劉世芳.鄭英耀「台獨頑固份子」 陸委會譴責：做法拙劣無效

中國先前才無預警進行軍演，這回再有動作，中共國台辦今（7）日宣布將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，且將一名台灣高等檢察署檢察官列「台獨打手幫兇」；陸委會對此表達抗議與嚴厲譴責，並指出中共意圖製造寒蟬效應，破壞兩岸和平現狀，做法拙劣且無效。

中共國台辦發言人陳斌華在例行記者會上表示，劉世芳宣揚台獨分裂謬論，打壓支持參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，鄭英耀大肆鼓吹謀獨挑釁言論，組織編纂台獨教材。因此將禁止兩人與其親屬進入大陸及香港、澳門，限制兩人的關聯機構與大陸組織個人合作。

陳斌華另點名台灣檢察官陳舒怡是「台獨打手幫兇」，稱她羅織罪名炮製冤案、迫害支持參與兩岸交流合作的台灣人士，製造綠色恐怖，將依法嚴懲。

陳斌華也表示，目前已經公布台獨頑固份子共有14人，台獨打手幫凶12人。

對此，陸委會回應，中共標定所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。中共的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

陸委會指出，中共同時也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本。中共更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

