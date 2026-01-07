國台辦列劉世芳、鄭英耀「台獨頑固分子」 王世堅轟無聊：我們也可列中共十大首惡

台北市 / 林李翰 綜合報導

中國大陸國台辦今（7）日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列進「台獨頑固分子」清單；另外還將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，並表示依法實施終身追責。對此，民進黨立委王世堅表示，這實在太無聊了，不要再公佈這些有的沒有的，否則我們也列出十大中共的好戰罪惡份子。

針對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列進「台獨頑固分子」清單，王世堅今日受訪回應，這實在太無聊了，他們可以把我們列為台獨首惡份子，那我們也可以列中共十大首惡不是嗎？既然彼此如此敵視，也可以把中共好戰派列十大首惡、二十大首惡、一百大首惡，不是嗎？中共今天十多架共機騷擾，也可以列首惡份子，已經到荒唐、無聊的地步。

王世堅指出，如果彼此之間要這麼敵視的話，就什麼也不用談了嘛，中共一而再把不喜歡的台灣政治領袖，單方面的列為十大台獨首惡這些等等，不只執政黨，也是絕大多數熱愛自由民主制度的台灣人民無法接受的，台灣有怎麼樣了嗎？有做什麼去侵犯中共了嗎？沒有嘛，一邊一國，他信仰他們的共產主義，我們就信仰我們的自由民主制度！

王世堅提到，昨天是敵人、明天不曉得，但是今天可以交流嘛。兩岸之間距離這麼近，可以互通有無、在經濟、文化上面交流。但交流的前提，要建立在互相保持友好的氛圍才對。如果一天到晚把誰誰誰列為什麼首要、要獵殺等等，天啊，那我們也可以列出一長串的名單啊，這就不對了嘛！

最後，王世堅表示，希望中共他們當權者可以壓制、收斂一下那些武統派、好戰份子，不要再去發表這些無意義的談話。台灣從來不挑釁，因為台灣人民就是愛好和平，是一個很厚道的這種民族性，很好客嘛。希望不同的意見放下來。不要再公佈這些有的沒有的名單，否則我們也來列一列嘛，我隨時可以列個十個給他，十大中共的好戰罪惡份子，可以這樣嘛？

