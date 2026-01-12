國台辦列檢察官「台獨幫凶」 台北律師公會：無權干預台灣司法主權與運作

中國大陸國台辦將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，台北律師公會今天（12日）表示，中國大陸國台辦稱將嚴懲、終身追責台灣特定檢察官，此舉不具任何法律正當性，對台灣司法實務運作也不生任何效力，國台辦本就無權干預台灣司法主權與運作，籲各界齊心捍衛司法的獨立與尊嚴。

中國大陸國台辦發言人陳斌華（1） 中國大陸國台辦發言人陳斌華7日在例行記者會上回 應媒體提問。 中央社記者呂佳蓉北京攝 115年1月7日

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華7日在例行記者會上提到，將一名陳姓檢察官（指陳舒怡）列為「台獨打手幫凶」，理由為「羅織罪名、炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造綠色恐怖」。

廣告 廣告

北律今天發布聲明表示，檢察官代表國家行使犯罪偵查、訴追與執行，職務的行使依法享有憲法保障的外部獨立性，並屬廣義司法權的一環。此一憲政定位，經司法院釋字第325號、第392號及第729號解釋明確闡釋，為中華民國憲政秩序的明確共識。

北律表示，台灣社會歷經長期自由化與民主轉型，透過民眾個案評鑑制度、檢察官輪調制度、主任檢察官票選制度，及檢察長評鑑等多項制度性改革，已根本性地改變威權時期檢察體系的結構因素，確保檢察官得以依法獨立行使職權，不受任何政治或其他外力的不當干預。

北律說，台灣刑事司法制度以檢察官的檢察權、律師的辯護權及法院的審判權，各自獨立行使並相互制衡為核心架構，共同構成正當法律程序的實質內涵。此一制度設計，不僅是人權保障的基石，更是維繫司法公正與法治國原則的核心機制，也是台灣人民於民主憲政秩序下所共同珍視的基本價值。

北律表示，國台辦本就無權干預台灣司法主權與運作，公開點名並恫嚇依法執行職務的檢察官，意圖以域外政治宣示對台灣司法從業人員施加寒蟬效應，其心可議。台灣司法主權與司法獨立原則本不容質疑，中國國台辦此舉不具任何法律正當性，對台灣司法實務的運作也不生任何效力。

北律呼籲社會各界，應正視司法獨立與法治原則作為自由民主憲政秩序的核心價值，共同抵制任何侵害司法主權的言行，並齊心捍衛司法的獨立與尊嚴，支持所有依法執行職務的司法從業人員，免於任何形式的外來政治壓力。