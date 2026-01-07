國台辦列檢察官為台獨幫兇 鄭銘謙：嚴正譴責

（中央社記者謝君臨、劉世怡台北7日電）中國大陸國台辦將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，法務部長鄭銘謙今天表示：「法務部堅定捍衛我國的司法主權，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑。」

中國大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」，高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」；陸委會表達抗議與譴責，痛斥中共破壞兩岸和平現狀。

鄭銘謙今天下午於法務部接受媒體聯訪表示：「法務部堅定捍衛我國司法主權，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，法務部全力支持台灣司法官公正持法，守護台灣的司法主權。」

法務部常務次長黃謀信則表示，「第一，我國司法主權絕不容侵犯；第二，檢察官依法追訴犯罪、執行法律，法務部絕對予以支持；第三，法務部也要求所屬、各檢察署，確保檢察官的人身安全，對於如果有在地協力者涉及犯罪，也要予以嚴懲。」

法務部則透過新聞稿表示，「境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立檢舉郵箱等惡質手段，干預我國司法主權，此等片面宣稱對我國之法律定位，對我國不生任何效力。」

法務部表示，有關「綠色司法打手」、「羅織罪名」等指控，純屬無端抹黑與政治干擾，此等政治化言論意在製造對立、恐嚇執法人員，絕不為台灣民主社會所接受。

法務部說，檢察官依法執行職務受法律保障，絕不容許任何勢力以「徵集證據」或「終身追責」之名，行騷擾與恐嚇之實。法務部支持全體檢察官公正執法，絕不因任何威脅而退縮，也將與相關部會密切合作，對於任何干預台灣司法及威脅台灣公務員的非法手段，採取必要因應作為。

法務部呼籲社會團結、支持公正司法，「我國為成熟之民主法治國家，司法案件之偵查、審判皆依嚴謹法律程序為之。面對任何形式的外部打壓與複合式侵擾行為，全體國人應共同捍衛民主法治與司法公正，支持檢察官公正執法，守護我國司法主權與民主體制。」（編輯：蕭博文）1150107