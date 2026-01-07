國台辦列檢察官為台獨幫兇 鄭銘謙：嚴正譴責
（中央社記者謝君臨、劉世怡台北7日電）中國大陸國台辦將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，法務部長鄭銘謙今天表示：「法務部堅定捍衛我國的司法主權，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑。」
中國大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」，高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」；陸委會表達抗議與譴責，痛斥中共破壞兩岸和平現狀。
鄭銘謙今天下午於法務部接受媒體聯訪表示：「法務部堅定捍衛我國司法主權，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，法務部全力支持台灣司法官公正持法，守護台灣的司法主權。」
法務部常務次長黃謀信則表示，「第一，我國司法主權絕不容侵犯；第二，檢察官依法追訴犯罪、執行法律，法務部絕對予以支持；第三，法務部也要求所屬、各檢察署，確保檢察官的人身安全，對於如果有在地協力者涉及犯罪，也要予以嚴懲。」
法務部則透過新聞稿表示，「境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立檢舉郵箱等惡質手段，干預我國司法主權，此等片面宣稱對我國之法律定位，對我國不生任何效力。」
法務部表示，有關「綠色司法打手」、「羅織罪名」等指控，純屬無端抹黑與政治干擾，此等政治化言論意在製造對立、恐嚇執法人員，絕不為台灣民主社會所接受。
法務部說，檢察官依法執行職務受法律保障，絕不容許任何勢力以「徵集證據」或「終身追責」之名，行騷擾與恐嚇之實。法務部支持全體檢察官公正執法，絕不因任何威脅而退縮，也將與相關部會密切合作，對於任何干預台灣司法及威脅台灣公務員的非法手段，採取必要因應作為。
法務部呼籲社會團結、支持公正司法，「我國為成熟之民主法治國家，司法案件之偵查、審判皆依嚴謹法律程序為之。面對任何形式的外部打壓與複合式侵擾行為，全體國人應共同捍衛民主法治與司法公正，支持檢察官公正執法，守護我國司法主權與民主體制。」（編輯：蕭博文）1150107
其他人也在看
連電影看板都能拿！台北30年戲院含淚熄燈 影迷不畏寒冬搶收「最後紀念」
台北市民生社區的文化地標、陪伴在地人走過逾30個年頭的「新民生戲院」，日前拋出震撼彈，宣布將於1月31日正式畫下句點。這座隱身於民生社區圓環旁的老字號戲院，因敵不過影音串流平台強勢崛起，加上營運成本日益沉重，最終無奈選擇告別舞台，消息一出，令無數老顧客與在地居民感到震驚與不捨。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
美國委內瑞拉達原油協議 川普稱將惠及兩國人民
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，委內瑞拉與美國已達成協議，將向美國出口價值高達20億美元（約新台幣600億元）的委內瑞拉原油。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
極致尊榮、頂級服務 「中國信託財管鼎鑽卡」上市 9項專屬回饋及禮遇 打造高資產客戶全方位體驗
在資金流動快速、投資選項日益多元的時代，高資產族群追求資產配置的報酬表現外，更隨著財富規模成長，聚焦質感生活與頂級金融服務Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
狡猾! 警破獲黑幫勾結境外機房 "假檢警.投資手法"詐財
中部中心／張喬羿、林進龍 刑事局中打查獲，有黑幫成員，勾結境外詐欺機房，以假檢警、投資手法來詐騙民眾，若被害人資金不足，便會介紹他到二手車行申辦貸款，車行再介紹被害人向配合的地政士，辦理不動產抵押貸款，從中收取高額服務費，以此手法騙了47人，財損超過2億元。臥室內的男子，連衣服都來不及穿，就被團團包圍，壓制在地，警方兵分多路，一間二手車行也出現查緝畫面，"假檢警詐財"黑幫聯手二手車行 警兵分多路攻堅（圖／翻攝畫面）刑事局中打追查民眾遭假檢警詐騙，辦理房產抵押案件時發現，幕後有龐大的不法集團操控，兩名分屬竹聯和四海不同幫派的人員，合作勾結位在柬埔寨的詐騙機房，讓他們以假檢警或假投資手法詐騙民眾，等被害人掏空積蓄後，便會推薦他們到合作的二手車行申辦貸款，車行再介紹配合的地政士，讓被害人辦理不動產抵押，從中收取10-15%高額服務費"黑幫.車行.地政士"等34人到案 法院查扣房屋4間5千萬土地（圖／民視新聞）經過長期蒐證，警方發動3波查緝，查獲主嫌、車行成員、地政士、車手等34人到案，同時向法院聲請裁准扣押車行金融帳戶內的696萬元、被害人抵押不動產4間及價值5000萬元的土地。其中一名台北市70歲女姓被害人，先遭假投資股票詐騙2665萬元，再被以房產抵押貸款詐欺損失700萬元，總計3365萬，詐騙金額本案最高。不法集團，分工極細，一條龍騙取錢財，提醒民眾，時刻保持警覺，千萬別輕易落入陷阱。原文出處：狡猾! 警破獲黑幫勾結境外機房 "假檢警.投資手法"詐財 更多民視新聞報導年前掃黑! 破獲竹聯幫詐騙水房 至少5人受害.財損600萬假交易真洗錢 警破三方支付洗錢集團半年金流逾10億元通緝犯攜女友築毒窟愛巢 餵毒誘年輕人狂詐1350萬民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
國姓水里聯絡要道147線拓寬工程開工 許淑華：提升烏溪線與濁水溪線交通路網
南投縣水里鄉民期待多年的147線改善工程，經縣府向中央爭取列入生活圈道路交通系統建設計畫，今（7）日上午在新興村開工，縣長許淑華表示，147線是國姓鄉、水里鄉聯絡要道，拓寬道路有助於烏溪線與濁水溪線鄉中廣新聞網 ・ 43 分鐘前 ・ 發表留言
12月營收大躍進月增53倍！新藥過證點火 「它」股價強漲半根
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導太景*-KY（4157）受惠營運與新藥進展雙利多帶動，12月營收大幅跳升，加上旗下流感新藥取得中國上市許可，激勵股價今（7）日...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
柯文哲開條件護黃國昌？ 民進黨團：綠白合不能交換司法獨立
針對115年度中央政府總預算案及1.25兆元國防特別條例草案，民進黨團將提案列入9日院會的討論事項，再掀朝野攻防。民進黨團今（7日）強調，各政黨應在公共政策上光明磊落合作，民眾黨前主席柯文哲認為執政黨可用司法資源作為交換，這種包牌式雙標做法，讓人覺得憂心。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
十二年課綱融入教案 新北推校園食農資源
(記者謝政儒新北報導)新北市農業局推動設立食農教育示範場域，並協助在地農漁民發展各具場域特色的專屬課程，更將十二年國民基本教育課綱核心素養納入設計，讓食農教育教案成為學校課程可直接運用的學習資源。11...自立晚報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
桃竹苗分署提供各項需求 協助青年就業
為促進青年順利就業並在職場穩定發展，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極推動「支援青年就業計畫」及「青年職得好評計畫」，分別針對初次尋職及長期待業的青年，依需求提供協助，包括職涯諮詢、求職準備、尋職期間的津貼支持到就業後穩定留任，提供青年完整且連續的就業協助，打造友善青年的就業環境。針對初次踏入職場或是對自己未來迷茫的社會新鮮人，桃竹苗分署透過「支援青年就業計畫」提供各類諮詢輔導的支援資源，包含實體及線上職涯諮詢、協助履歷撰寫，以及媒合就業等服務，協助青年順利就業。歡迎年滿十五至二十九歲、畢業後未就業達六十日以上的本國籍青年，透過台灣就業通計畫專區（https://gov.tw/goH）申請參加計畫，若青年依規定完成各項求職準備，仍暫時未能找到工作，每個月可以申請尋職津貼6, ...台灣新生報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
玩命！ 工人樓頂修鐵皮沒防護 坐邊緣風大恐吹落
高雄三民區鼎力路一戶民宅，找來工人上到4樓加蓋鐵皮屋頂修繕，結果，有工人冒險坐在牆邊！沒有任何防護配備，也沒安全帽，被路過等紅燈的民眾拍下這一幕，由於三民區中午前最大陣風還有5級，目擊者說，工人距離地面至少10幾公尺高，要是風大一點，可能就會墜落，勞工局看了影片表示，雇主可能違規，最高罰30萬元。 #高雄#樓頂#修鐵皮#沒防護東森新聞影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
聯合國人權辦：美干預委內瑞拉削弱國際法世界更不安全
（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員公署今天表示，國際社會必須闡明，美國干預委內瑞拉之舉違反國際法，讓世界變得更不安全。中央社 ・ 20 小時前 ・ 2
獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩
獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
林予晞隔壁住西班牙人⋯無奈吃悶虧 半夜聽見恩愛聲
《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，6日主要演員們齊聚首映記者會，林予晞透露自己是租屋派，她認為房子這種東西，生不帶來、死不帶去，談及有沒有奇怪的租房子經驗，林予晞笑說：「比較沒有這個運。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
配眼鏡要破萬疑被當「盤子」！內行揭真相竟遭網狂酸
生活中心／饒婉馨報導有一名網友在匿名論壇Dcard發文提問「眼鏡配到一萬是盤子嗎」，引來廣大網友熱烈討論。原PO表示自己度數分別為近視500、散光250，選擇odbo鈦框4000元、Hoya折射率1.6要7000元，並且都是折扣後的價格。他後來去詢問其他店家，得知相似價格能換到更好的鏡片後，不禁懷疑自己是否被當作盤子。民視 ・ 1 天前 ・ 16
高雄輕軌成圓第二年日運量再增6％ 前5名車站站穩排名
高雄輕軌成圓後第二年，每日平均運量比第一年再漲逾6%，運量前五名車站則排序不變，冠軍C24愛河之心站擁轉乘優勢且緊鄰商業開發案，霸主地位數年難撼。高雄輕軌2024年元旦成圓，全長22.21公里、設38站，成圓初期採試營運免費體驗，同年2/26起全線正常收費。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
李在明開啟訪華之旅 朝鮮稱試射高超音速導彈
韓國總統李在明周日開啟對中國的四天國事訪問，200多名韓國商界領袖隨行到訪。就在此次訪問開始之前，朝鮮向日本海發射多枚彈道導彈，被視為警告美國，也向中國發出信號。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 6
雲科大攜手臺灣世曦 簽備忘錄
為促進產學合作、AI技術落地應用及共同培育跨領域工程人才，國立雲林科技大學與臺灣世曦工程顧問股份有限公司近日正式簽署產學合作備忘錄，雙方將秉持平等互惠原則，整合學校與產業資源，共同推動多元化之產學合作，特別期待能夠攜手深化AI落地產業應用，共同培育跨領域人才，以提升教育與產業加值效益。此次合作內容涵蓋多項重點，雲科大未來將邀請臺灣世曦具豐富實務經驗的業界專家到該校進行專業講座與經驗分享，讓學生能第一線了解工程實務與產業趨勢；同時也將每年推薦優秀學生至臺灣世曦實習，協助學生提早累積職場經驗，強化就業競爭力。雙方也將視實際需求，共同爭取相關產學合作計畫，推動技術研發與應用，共同培育跨領域工程人才。雲科大表示，透過與國內最大綜合型工程顧問機構、以專業技術為核心的臺灣世曦合作，不 ...台灣新生報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
傳賴清德將下鄉宣講總預算 柯志恩酸：「團結十講」找到新靈感？
中央政府總預算案及1.25兆國防特別預算條例卡關，據傳總統賴清德與行政院長卓榮泰規劃下鄉宣講訴諸民意，引發討論。國民黨立委柯志恩質疑，先前賴清德的「團結十講」，講到第四講就無力為濟，過了大半年賴總統是否找到新靈感，又準備對在野火力全開？中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
凌華人型機器人已獲達明等公司重要專案
MoneyDJ新聞 2026-01-07 09:05:13 邱建齊 發佈工業電腦大廠淩華(6166)早期從自動化起家成最重要產業，持續與多家10幾年的客戶合作機器人發展並在2025年取得許多Design Win。在人型機器人部分，凌華表示，投資一家AMR(自走式機器人)的公司很有進展，在近一年內也拿到達明(4585)等公司3~4個很重要的專案，在2026年會開始慢慢落地。 凌華表示，公司的方向就是持續發展運動控制平台技術給機器人產業，在應用方面跟達明及法國公司持續合作加強技術跟產品，並且一定會投入更多相關資源在機器人佈局。 凌華指出，在人型機器人領域很多都是新創公司，凌華目前在美國及中國兩大區域看到比較多相關機會，應用領域及場域聚焦在軍事或一些特殊應用場域，主要在比較嚴苛應用的場域已看到慢慢會有落地機會，凌華持續在系統及平台跟這些廠商合作。 (圖片來源：凌華) 延伸閱讀：與友達專案順利推進，鑫創電子對今年高度信心擷發科攜手艾訊，CES將首秀Edge AI軟體平台 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
疑路燈昏暗護欄太低 女自撞拋飛掛樹身亡
彰化縣 / 綜合報導 彰化大村鄉昨(5)日晚上8點多，發生離奇車禍，一名黃姓女子，下班要從彰化騎車回員林住處時，燈光昏暗自撞路樹，機車卡進路樹和護欄之間，她被拋飛最後掛在樹上，當場失去意識，送醫搶救後仍不治身亡。機車卡進路樹和護欄之間，騎車的是一名50多歲的黃姓女子，撞擊當下，人車分離，她整個人被拋飛往旁邊的水溝墜落，人掛在路樹枝幹上，頭下腳上，傷勢嚴重。路過的民眾發現，趕快打電話求救，消防人員將她從樹上救下來，緊急送醫，但因為傷勢太重，搶救無效身亡。彰化交通分隊小隊長許世民：「發生自撞路樹後，黃女跌落溝圳旁的樹上。」警方表示，騎車的是50多歲黃姓女子，在彰化上班做廚房助手，5號晚上8點多下班要騎車回員林住處，經過這條路，疑似因為路燈燈光不夠亮，沒注意路邊的路樹，自己撞上去後，機車卡進去，她彈起來往水溝拋飛，人掛在樹上。彰化林厝消防分隊小隊長蘇楚翔：「還沒救上來的時候，她在下面的時候，意識已經有改變，拉上岸之後呈現ohca，立即由91車人員實施急救。」當地居民透露，這條路路燈確實太暗，加上護欄太低，沒有明確的防護設備，警方已經派人前往勘查，要釐清車禍原因。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言