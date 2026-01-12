國台辦列檢察官陳舒怡「台獨幫兇」要追責...台北律師公會聲明反擊：無權干預我國司法主權、不具效力

中國國台辦本月7日發布新聞，將我國高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，恫嚇將予以「嚴懲」、「終身追責」；對此，台北律師公會今（12）日透過聲明反擊，國台辦本就無權干預我國的司法主權與運作，卻公開點名恫嚇我國依法執行職務的檢察官、其心可議，此舉動「不具任何法律正當性，對我國司法實務運作，也不生任何效力。」

北律聲明抨擊，國台辦本就無權干預我國的司法主權與運作，卻公開點名恫嚇我國依法執行職務的檢察官，意圖以域外政治宣示，對我國司法從業人員施加寒蟬效應，其心可議

廣告 廣告

北律強調，我國司法主權與司法獨立原則不容質疑，中國國台辦此一舉動，既不具任何法律正當性，對我國司法實務運作，也不生任何效力。

北律呼籲，社會各界應正視司法獨立與法治原則，作為自由民主憲政秩序的核心價值，共同抵制任何侵害我國司法主權的言行，並齊心捍衛我國司法的獨立與尊嚴，支持所有依法執行職務的司法從業人員，免於任何形式的外來政治壓力。

北律表示，檢察官代表國家行使犯罪偵查、訴追與執行等職權，其職務行使享有憲法所保障的外部獨立性，屬我國憲政秩序廣義司法權的一環。

北律指出，台灣社會歷經長期自由化與民主轉型，透過個案評鑑、檢察官輪調、主任檢察官票選等改革，已根本性地改變威權時期檢察體系的結構因素，確保檢察官得以依法獨立行使職權， 不受任何政治或其他外力的不當干預。

北律最後說，我國刑事司法制度核心架構為檢察官檢察權、律師辯護權、法院審判權， 3者各自獨立行使職權並相互制衡，此制不僅是人權保障的基石，更是維繫司法公正與法治國原則的核心機制，也是台灣民主憲政的基本價值。

（圖片來源：三立新聞、台北律師公會）

更多放言報導

檢察官陳舒怡遭列中共懲獨名單...黃帝穎批「中國擺明干預司法」：二大法律反制措施更顯必要

國台辦嗆禁小紅書「反民主」...被問開放臉書啞口5秒...梁文傑酸「吞吞吐吐講不出話」：講半天，聽君一席話還是一席話