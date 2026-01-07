國台辦匡劉世芳為「台獨頑固份子」 外交部：舉報者應受制裁

國台辦匡劉世芳為「台獨頑固份子」，外交部譴責戕害人權、逾越法治文明底線，國內配合舉報者應受制裁。（資料照／趙雙傑攝）

繼沈伯洋之後，大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日在記者會上稱，已將我國內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將依法實施相關懲戒措施。對此，我外交部也批，戕害人權、逾越法治文明底線，並呼籲國際共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣行徑；而配合中國進行「舉報」的國內協力者，均應受到法律制裁

外交部今日指出，針對中國國台辦7日宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署陳姓檢察官列為「台獨打手幫兇」事，外交部予以嚴厲譴責。

中國政府一再以「跨國鎮壓」及「長臂管轄」蠻橫手段，對我國及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，不僅戕害人權、逾越法治文明底線，也嚴重違反國際法精神及國際人權規範，外交部予以嚴厲譴責，同時呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑。

外交部亦嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，而對於配合中國跨國鎮壓對我國人進行「舉報」行為的國內協力者，均應受到法律制裁。

我外交部將持續與政府相關部會密切協調應處，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人安全。

