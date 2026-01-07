即時中心／高睿鴻報導

中國又來！為遂行統戰台灣的意志，中方持續以各種騷擾、恐嚇手段，打壓我國對其有異議者。今（7）天中國國台辦再出手，宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列為「台獨頑固分子」，並將依法實施懲戒。不僅如此，連高檢署檢察官陳舒怡，也列入台獨頑固分子與「幫兇」清單，引發熱議。對此，陸委會痛批，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人的強烈憤慨與反感。

據悉，這份「台獨頑固分子」名單，還包括國安會秘書長吳釗燮、前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、民進黨立委蔡其昌、沈伯洋、柯建銘、王定宇、聯電創辦人曹興誠、綠營副秘書長林飛帆、時代力量前立委陳椒華等人。國台辦今早再次謬稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲；並於未提供合理證據的狀況下，指控劉世芳、鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨。國台辦更稱，接獲許多民眾舉報，要求對劉、鄭二人進行懲處。

對於國台辦劉世芳、鄭英耀、陳舒怡列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」一事，陸委會表達最強烈的抗議與嚴厲譴責。陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實；中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

陸委會表示，中共目前標定所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國、保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台施壓、滲透、竊密行為的公職人員。因此陸委會判斷，中共的用意不在於名單上的人，而是想製造寒蟬效應，讓台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

陸委會也提到，中共同時持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本。中共更企圖向世界主張，對台灣具有管轄權，更因此將個案「內國刑事犯罪化」。但陸委會批評，中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

原文出處：快新聞／國台辦又來！嗆「這3人」台獨頑固分子、將依法懲戒 陸委會反擊了

