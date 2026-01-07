國台辦又列台獨頑固分子！王世堅怒轟「荒唐、無聊」

政治中心／李筱舲報導



中國國台辦今（7）日將內政部部長劉世芳及教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將一名台灣高等檢察署檢察官列為「台獨打手幫兇」，宣稱將「依法實施懲戒」。對此，民進黨立委王世堅也做出回應，認為中國此舉實在是「荒唐、無聊」，並稱若中國要敵視兩岸關係，那台灣也可以把中共好戰派人士列入「十大首惡」名單。









劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固分子」 王世堅痛批4字：1邊1國井水不犯河水！

中國國台辦將內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」。對此，王世堅也做出回應。（圖／民視資料照）

中國國台辦今（7）日舉行例行記者會，發言人陳斌華宣布將內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」。陳斌華聲稱，劉世芳宣揚台獨分裂論調，打壓支持兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台中國配偶；而鄭英耀大肆鼓吹台獨言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作。國台辦更接著宣布，將一名台灣高檢署陳姓檢察官列為「台獨幫凶打手」，並貼上「綠色司法打手」標籤，將依法終身追責。

王世堅在今（7）日出席民進黨中常會前受訪，痛批中國此舉「已經到荒唐而且無聊的地步」。（圖／民視資料照）

對此，王世堅在今（7）日出席民進黨中常會前，被媒體問及此事，他痛批中國此舉「已經到荒唐而且無聊的地步」。他表示，如果彼此要這麼敵視，那我方也可以將中共好戰派人士列出「十大首惡」名單。王世堅直言，中國一再將不喜歡的政治領袖列為「台獨頑固份子」，這是大多數台灣人民無法接受的事，「台灣有做什麼去侵犯到中共嗎？沒有嘛！一邊一國，井水不犯河水！他們信仰他們的共產主義嘛，我們信仰我們的自由民主制度。」王世堅也呼籲，兩岸應保持友好的氛圍，才能在經濟及文化上建立良好的交流。

原文出處：劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固分子」 王世堅痛批：1邊1國井水不犯河水！

