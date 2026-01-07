國台辦又列「台獨頑固份子」 王世堅嗆「無聊」：我們列中國10大首惡給他

國台辦又列「台獨頑固份子」，王世堅怒嗆，「荒唐、無聊」。

中國國台辦在今（7）日宣布，將台灣內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子。對此，民進黨立委王世堅稍早怒嗆，「那我們也可以列中共10大首惡不是嗎」。

國台辦又列「台獨頑固份子」 王世堅怒嗆：荒唐、無聊！

「這實在太無聊了」，王世堅今天受訪時說，中國可以列為台獨首惡份子，「那我們也可以列中共10大首惡不是嗎」？彼此要這麼敵視的話，也可以主張把中共好戰派列10大首惡、20大首惡、100大首惡，不是嗎？他指出，中國今天又有16架共機對台灣敵視，這些飛行員也可以列首惡份子，這已經到荒唐、無聊的地步。

王世堅表示，如果彼此之間要這麼敵視、仇視的話，就什麼也不用談了，「這會是他們14億全體人民所同意的嗎」？他說，中國一而再再而三把不喜歡的台灣政治領袖，單方面的列為10大台獨首惡這些等等，不單是執政黨，也是絕大多數熱愛自由民主制度的台灣人民所沒辦法接受的，「台灣有怎麼樣了嗎？有做什麼去侵犯中共了嗎？沒有，一邊一國，公媽隨人拜啊！他們信仰共產主義，我們就信仰自由民主制度嘛」。

王世堅：交流的前提要建立在互相保持友好的氛圍

「昨天是敵人、明天不曉得，但是今天可以交流嘛」，王世堅認為，兩岸之間距離這麼近，可以互通有無、在經濟、文化上面交流，但是這些交流的前提，是要建立在互相保持友好的氛圍才對，如果一天到晚把誰列為什麼首要、獵殺等，「天啊，那我們也可以列出一長串的名單啊，這就不對了，若要互相敵視、仇視，那就宣布吧，該怎麼樣就怎麼樣」

王世堅認為，彼此應該要有自衛權，台灣當然要有自己的國防，但國防從來沒有侵門踏戶，讓台灣的軍機、軍艦去環繞中共的領海範圍，台灣從來沒有這樣，沒有做任何侵擾的動作，反而是中國一而再、再而三用近乎挑釁·、羞辱的方式在對待台灣，「這不是我們2,300萬人民所能夠接受的」。

中國說一套做一套！ 王世堅：全世界都會在看

王世堅指出，中國截至目前為止的做法就是說一套做一套。不是前一陣子才說要和平統一嗎？怎麼一沒有回應，它就馬上翻臉、要武統台灣了？就要列什麼台灣十大台獨首惡了？

王世堅認為，中共要想清楚，每一句話背後都會有每一位人民，包括他們中共的14億人民、台灣2,300萬人民，甚至全世界都會在看，「看中共講這樣子的話，有沒有誠意？講的是不是真的？講話要有信用嘛，不是嗎」？

