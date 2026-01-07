國台辦又在鬧！竟恐嚇法辦劉世芳、鄭英耀等人 外交部震怒反嗆了

即時中心／高睿鴻報導

為遂行統戰台灣的意志，中方持續以各種騷擾、恐嚇手段，打壓我國對其有異議者。今（7）天中國國台辦再出手，宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列為「台獨頑固分子」，並將依法實施懲戒。不僅如此，連高檢署檢察官陳舒怡，也列入台獨頑固分子與「台獨打手幫兇」清單，引發熱議。對此，我國外交部發表嚴厲譴責，同時呼籲國際社會，共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑。

外交部怒轟，中國政府一再以「跨國鎮壓」及「長臂管轄」蠻橫手段，恐嚇我國及他國人民，並進行恐嚇、騷擾或干預，不僅戕害人權、逾越法治文明底線。外交部指出，此舉已嚴重違反國際法精神及國際人權規範，予以嚴厲譴責；並嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。

外交部也重申說，受跨國鎮壓迫害的國人，均為我政府保護的對象；而對於配合中國跨國鎮壓、對我國人進行「舉報」行為的國內協力者，均應受到法律制裁。外交部表示，將持續與政府相關部會密切協調應處，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人安全。

