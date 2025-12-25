即時中心／黃于庭報導

為達武力統一目的，中國近年持續以言語、武力恫嚇，軍事野心急速壯大。前總統府發言人Kolas Yotaka日前表示，無論血緣、情感、政治層面，她都不是中國人，且也沒有所謂「中華民族」。孰料，中國國台辦聽聞該發言直跳腳，聲稱「台灣原住民是從中國移居的古越人」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元列出3點打臉。

國台辦發言人彭慶恩稱，兩岸同胞都是中國人、同屬中華民族，而台灣原住民則是古越人一支，從中國直接或間接移居到台灣。他更宣稱，有些宵小之徒為了政治私利，棄祖背宗、違背常識，「喪失人性和良知，可恥可悲可憐」。



對此，葉耀元表示，依照國台辦跟中共政權編篡歷史的能力，有天美國人也會變成中國跨洋渡海過去的移民。接著，他列出幾個基本原則，首先為台灣原民從文化與DNA鑑別的研究來看，跟中國所謂的「漢人」（其實大家都是蒙古人才對）完全不屬於同一發展支線。

此外，葉耀元說，古越人一般講的是廣州越南一代，跟台灣沒有什麼關係；另血統跟文化對個人認同是什麼人其實沒有關係，「講白了，我可以喜歡吃江浙菜、北京菜、四川菜、或任何中國相關的文化，但這跟我認為自己是台灣人一點關係都沒有」，他怒斥，這種想要同化別人認同的國家，一般都是過度自卑轉驕傲自大。





原文出處：快新聞／國台辦又瞎扯！竟稱台灣原住民是「中國古越人」 教授3點狠打臉

