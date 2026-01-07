國台辦又自嗨！揚言懲戒頑固台獨 鄭英耀反擊：持續推動愛國教育

即時中心／黃于庭報導

為達滲透台灣，進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，不僅以言語、武力恫嚇，甚至多次片面宣稱「懲戒台獨」，進行跨境鎮壓。中國國台辦今（7）日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，高檢署檢察官陳舒怡被列為台獨幫兇。對此，鄭英耀稍早發聲，表示教育部會持續推動愛國教育，守護台灣的民主自由。

據悉，所謂「台獨名單」，包含前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、副總統蕭美琴等人。國台辦發言人陳斌華今日於記者會上稱，經許多民眾檢舉，劉世芳宣揚台獨論調，打壓參與兩岸交流的台灣人士；另鄭英耀鼓吹謀獨言論，編纂台獨教材等，遂將其列為「台獨頑固份子」，更揚言進行懲戒。

對此，鄭英耀回應，《教育基本法》明定，人民是教育權的主體，教育的目的，是培養具備健全人格、民主素養、法治觀念、愛國教育、尊重人權，並同時具有國家意識與國際視野的現代公民。

鄭英耀強調，在教育現場與人才培育上，教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。

