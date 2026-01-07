國台辦台獨懲戒沒人怕？媒體人：省錢保命的旅遊避雷指南

政治中心／劉宇鈞報導

中國國台辦今（7）日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」名單，終身追責。媒體人詹凌瑀說，國台辦祭出「禁止本人及家屬進入中港澳」的懲戒內容對台灣人而言，算是省錢又保命的「旅遊避雷指南」。

詹凌瑀發文表示，國台辦又出來刷存在感了，這次有兩位部長級大咖（劉世芳、鄭英耀）獲得中共官方認證，榮登「台獨頑固分子」榜單，更妙的是，連高檢署檢察官陳舒怡也被列入「台獨打手」，這大概是史上最高級別的職涯肯定。

詹凌瑀指出，檢視國台辦這次祭出的嚴厲懲戒「禁止本人及家屬進入中港澳」，這對台灣人來說，算是省錢又保命的「旅遊避雷指南」吧，國台辦的懲戒，就像是對一個素食者咆哮「我懲罰你這輩子不准吃和牛！」

詹凌瑀強調，現在的情況是，沒上榜的政治人物瑟瑟發抖說「是不是我不夠努力？為什麼中共沒看見我？」，而上榜的人則說「感謝認證，榮譽勳章到手。」

詹凌瑀提到，這次連檢察官都列進去，中國不就擺明了告訴全世界，「誰敢在台灣依法辦案，我就讓誰不能來中國玩」，這邏輯真的感人肺腑，法治觀念大概還停留在清朝？

詹凌瑀直言，「恭喜劉部長、鄭部長，還有陳檢察官，這張『終身免去中國』的VIP卡，我也好想要一張」。

