國台辦喊封小紅書「反民主」慘吃鱉！梁文傑「推眼鏡酸1句」網笑瘋

內政部宣布封鎖中國美妝生活分享平台「小紅書」1年，並提及原因與小紅書官方不配合台灣法條，提供官方追查詐騙資訊相關，對此中國國台辦稱台灣「反民主」，沒想到卻在記者會期間，遭到台灣記者反制提問中國當局：「有會開放一般民眾使用臉書嗎？」，直搗中國翻牆問題，讓陸委會今（11日）例行記者會期間，陸委會副主委梁文傑也開酸國台辦「聽君一席話、如聽一席話」，讓網友看了嘴角也失守了。





國台辦喊封小紅書「反民主」慘吃鱉！梁文傑「推眼鏡冷酸1句」網笑：嘲諷的臉

陸委會副主委梁文傑回應此事時強調，台灣對小紅書的處置完全是基於「打詐需求」，與兩岸政策無關。（圖／民視資料照）

中國國台辦稱台灣封鎖小紅書「反民主」，沒想到卻遭到台灣記者反提問中國人民需要翻牆使用臉書的現況，讓國台辦發言人陳斌華下秒狂看稿、猛結巴的回應，讓許多台灣網友笑「掰不下去」，針對國台辦曾台灣政策讓人民不服的發言，梁文傑也再次強調台灣處置小紅書，是針對「打詐」，認為跟兩岸政策、兩岸關係沒有關聯，他提及目前國內市占率大的平台，包括Meta、Google、Line等，警方都找得到要請誰下架、罰單要寄到哪，但小紅書並沒有，讓警察不知道要找誰聯絡，上千個詐騙案完全無法跟小紅書溝通，認為「不是針對哪個國家的APP」。

國台辦喊封小紅書「反民主」慘吃鱉！梁文傑「推眼鏡冷酸1句」網笑：嘲諷的臉

梁文傑也反酸國台辦「聽君一席話、如聽一席話」，點破中國將事件硬套為資訊封鎖的說法根本站不住腳。（圖／民視資料照）

梁文傑提及中國官方想將此次事件塑造成台灣製造「信息繭房」，不想讓台灣民眾知道「中國真相」，但他話鋒一轉拿出台灣記者提問國台辦的問題：「當對岸的發言人被問到怎麼不開放臉書的時候……那就一直吞吞吐吐、講不出話來。」，他推眼鏡繼續吐槽：「聽君一席話，還是一席話，就這樣、講半天。」，他再次梳理本次事件就是針對「打詐」，與兩岸政策無關，同時也希望國人能夠支持政策，讓網友留言一起吐槽：「本來就是小紅書不配合打詐，抗議的人自己去找小紅書吧，是他們不願意遵守規範！」、「最不民主的中共國批他國反民主，很逗」、「金句」、「看看這嘲諷的臉」。









