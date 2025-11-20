國台辦喊收「上萬封台獨舉報信」 外交部：中國對我國民無管轄權

我國外交部反嗆，中國對我國人民沒有任何管轄權，且其跨國鎮壓行為違反國際公約。（本刊資料照）

中國國台辦昨日聲稱，「台獨」打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報郵箱自開通以來，已經收到上萬封舉報郵件。對此，我國外交部反嗆，中國對我國人民沒有任何管轄權，且其跨國鎮壓行為違反國際公約。

國台辦辦發言人朱鳳蓮應昨（19日）聲稱，收到上萬封所謂的舉報郵件，以及揚言反對我國元首出訪過境等恫嚇言語。朱也強調，公安機關發布懸賞通告，徵集台網紅「八炯」温子渝、「閩南狼」陳柏源違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉。

廣告 廣告

朱鳳蓮表示，相關懲治措施只針對「台獨」頑固分子及打手、幫凶，不涉及廣大台灣民眾。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑。希望兩岸同胞透過相關管道積極提供相關違法犯罪線索，相關方面將嚴格依法保護檢舉人的信息和合法權益。

對此，我國外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。中國對我國人民沒有任何管轄權，且其跨國鎮壓行為違反國際公約。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，對於配合中國進行對我國跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。

外交部正聲明，我國總統出訪友邦及過境他國，是行使正當權利；作為國際社會的成員，台灣當然有權在國際社會上與其他理念相近的國家自然互動；台灣將持續與理念相近國家基於共享的民主、自由與人權價值，進行互訪交流與各領域的合作，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為。

更多鏡週刊報導

中國祭百萬元懸賞八炯、閩南狼 陸委會示警：民眾提供線索恐觸法

央視威脅全球抓捕沈伯洋 陸委會：中國對台灣沒有管轄權

今年1至10月赴中失聯、遭關押178人 陸委會示警風險大幅增加