國台辦喊「台胞赴中很安全」遭酸爆 網友狂提于朦朧、器官反擊

中國國台辦發言人張晗高喊「台胞來大陸很便利也很安全！」卻遭上千名網友嗆爆。（翻攝自臉書@國務院台辦發言人）

國台辦官方臉書又遭遇民主國家言論自由的「鐵拳」！中國國台辦發言人張晗高喊「台胞來大陸很便利也很安全！」並將該言論剪成短影音貼在臉書上，卻遭上千名網友嗆爆，除了提到中國藝人于朦朧之死至今未有下文，還提到「國有器官」一事。

「兩岸一家親，台灣同胞是我們的骨肉鄉親，我們始終重是台胞的意見與建議，致力為台灣居民來往大陸創造更便利的條件。」中國國台辦發言人張晗昨（5日）於例行記者會提及，11月20日起將中方可簽發一次性有效台胞證的口岸數量增至100個。

張晗表示，若台灣人未提前辦理台胞證，卻享來一次說走就走的旅行，只要帶自己的「台灣地區出入境證件」和「身分證」，就可以從世界各地乘坐飛機、輪船直抵中國，在入境口岸提交辦證申請，30分鐘內即可拿到一張一次入出境有效台胞證。

張晗強調，「台胞來大陸，不但很便利，而且很安全；台胞來大陸，無論是辦證還是出入境，都不會在證件上做任何標記」。國台辦臉書粉專將張晗發表上述的言論剪成短影音發文，並寫下「國台辦：台胞來大陸很便利也很安全」，該情況照樣被網友嗆爆。

不少人提及中國男星于朦朧之死，「于朦朧死好冤啊⋯⋯晚上他會去看你睡覺喔」「看看于朦朧怎麼死的，安全？」「建議先查于朦朧墜樓案」「你說安全自己不覺得好笑嗎XD于朦朧先查清楚再說吧」「把于朦朧的事情交代再說，入學小孩子都要簽署器官捐贈嗎？」「」

「我聽妳在鬼話連篇」「被抓走也很方便！抱歉失言了~想抓誰就抓誰，從來沒有不便過！」「器官會不見」「去中國旅遊不能亂說話。尤其是不能批評中國政府的不好，我朋友就是說了共產黨不愛聽的話，馬上就被公安抓走了。到現在還無法回台灣。」

「器官不見也很便利！也很安全的保護使用者」「台灣去哪一直都很便利喔！應該是你們比較不便利吧」「去了會成為標本嗎還是成了器官庫」「安全到器官會不見呦」「請問什麼是台灣地區出入境證件？是台灣護照嗎？」「一堆APP不能用 話不能說，我信你個鬼」。

事實上，我國陸委會4日才公布，國人去年前往中國後失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由統計有55人，然而今年1至10月統計的就有178人，相較去年全年的增加逾3倍，顯示國人前往中國人身安全風險大幅增加。

