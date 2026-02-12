國台辦喊「由市場決定」 梁文傑：那就開放陸生來台

對於中國國台辦表示，兩岸直航有沒有航班需求，應由市場決定，呼籲民進黨當局「放開限制」。陸委會發言人梁文傑今天(12日)回應，國台辦的說法已落入「狗咬尾巴」的圈套，如果真可讓市場決定，他希望對岸能夠開放陸生來台，讓市場決定看看，陸委會也會研議境內外陸生來台讀書的推動方案。

梁文傑：『(原音)沒有團客的確定性，航空公司就不會開這些航線，但是要團客的確定性，我們希望我們先來小兩會來談一談，但是對方到現在還是不願意談，卻一直要我們開航線，所以就是落入一個「狗咬尾巴」的圈套。他們說開放看看，讓市場決定，一試便知，我倒是蠻希望說如果可以讓市場決定，我希望對岸能夠開放陸生來台讓市場決定，我們曾經在 2017 年在台灣就讀的大陸學生將近1萬人，現在全部被卡住，那為什麼不讓市場決定開放看看？看看來台灣要就讀的陸生有多少，這個是我們的期望。』

農曆春節即將到來，梁文傑說，明年是馬年，希望大家「馬到成功」、「馬上賺大錢」，也希望兩岸的關係能夠「馬上有一些好的開始」。(編輯：宋皖媛)