國台辦嗆台灣GDP不如中國！梁文傑：人均GDP還是遠勝中國

陸委會發言人梁文傑。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統日前表示，台灣今年經濟成長率達7.37%，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」。中國國台辦昨回嗆，今年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，「真不知賴清德哪裡來的自信」。陸委會發言人梁文傑今表示，台灣人均GDP已3萬8000美元了，以人均來講，台灣還是遠勝中國。

總統日前接受《紐約時報》訪問時談及，中國目前經濟非常不好，希望中國國家主席習近平該考慮的不是如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好。台灣今年經濟成長率達7.37%，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」

國台辦發言人陳斌華則嗆聲說，今年以來，中國主要經濟指標表現良好。前3季度，中國GDP超過101.5兆元，較去年同期成長5.2%，增量約4兆元人民幣，3個季度的成長量就達到台灣經濟總量8成以上。「今年全年台灣GDP不如大陸許多省，真是不知賴清德哪裡來的自信」。

陳斌華更指控，賴清德為了「倚外謀獨」，違背經濟規律強推兩岸「脫鉤斷鏈」，罔顧台灣優勢產業被外人強行掏空，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境，極力向外部勢力獻媚輸誠，只會更加賣台害台。

對此，梁文傑今天在陸委會記者會表示，因為中國經濟發展的關係，人口比我們多太多，幾乎沒有哪一個省的人口是比台灣少的，所以在一些經濟比較發達的省份，它的總GDP量是超過台灣的，譬如江蘇、廣東，廣東是第1名。

不過，梁文傑說，以整個中國來講，人均GDP大概1萬3800美元左右，台灣人均GDP已經到3萬8000美元了。以人均來講，台灣還是遠勝中國，以省份來講，差距可能就更大了。

梁文傑舉例，以廣東來說，廣東的GDP是台灣的兩倍，但是它的人均GDP只有1萬5000美元，跟我們還是有相當大的距離。中國是一個發展比較不平均的地方，所以李克強(前國務院總理)才會說，有6億中國人月收入只有1000塊人民幣。以總量來講，台灣當然是比不上中國大陸，但是拿人均及貧富差距的程度來說，台灣表現還是比較好的。

