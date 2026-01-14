國台辦嗆台獨越狂「反獨繩索」勒越緊 陸委會：終身追責不具實質意義

陸委會嗆國台辦，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。（本刊資料照）

我國內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀遭中共列為台獨頑固分子，總統賴清德強調「絕不容許中國的手伸進台灣這塊土地上來」。對此，中國國台辦嗆，中方將採取必要措施追責台獨分子，更稱其在台獨絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊；陸委會超酸回應。

國台辦日前宣布將內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將檢察官陳舒怡列為「台獨」打手幫凶，總統賴清德直言「對任何被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲，絕不容忍中國的手伸進台灣這塊土地上來」。

國台辦發言人朱鳳蓮今（14日）回應，台獨分子分裂國家、破壞兩岸關係，將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責，更強調台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂的下場。

有媒體提及，賴清德日前聲稱，台灣正面臨境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，故要堅定做好反統戰、反滲透。朱鳳蓮回應，民進黨每逢選舉就慣用攻擊抹黑中國、操弄「抗中保台」，以謀取政治私利，嗆該作法會被台灣人唾棄。

對此，陸委會今日下午透過書面回應，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實與台海現狀，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言，令人遺憾。

