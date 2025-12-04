國台辦嗆台禁小紅書「怕人民了解中國」 王丹反酸：影射共黨高層

王丹諷刺國台辦暴露出中國對內封鎖資訊的真實想法。（資料畫面）

內政部下令暫時封鎖中國APP「小紅書」1年，中國方面強烈將理由導向政治，國台辦發言人陳斌華強烈回應，指控民進黨當局此舉是「怕人民了解真正的中國」。然而，這項說法立刻被流亡的中國民運人士王丹反批，直言國台辦的說詞「反手一劍，還真是見血封喉」，巧妙地影射了中國自己封鎖網路資訊的事實。

台灣內政部與刑事局是在昨（4日）宣布，對在台擁有超過300萬用戶的小紅書採取封鎖措施，主因是該平台自2024年以來涉及高達1,706件詐騙案，造成財損超過2.4億元，且資安檢測多達15項指標未合格，要求改善卻未獲回應。對此，中國國台辦發言人陳斌華隔空回應，稱民進黨當局的「資安」藉口，暴露的是他們內心的「不安」，是「害怕台灣民眾透過各種方式了解大陸地區的真實情況，害怕自己費盡心機構建的『資訊繭房』被打破」。

廣告 廣告

面對國台辦的說法，王丹隨即透過臉書發文開酸，質疑國台辦「這是失心瘋了嗎？敢這樣影射中共高層！」王丹直言，如果民進黨只是禁止小紅書就等同於「怕人民真正了解中國」，那麼中國本身禁止的更多，包括Facebook、推特（X）、YouTube等國際主流社群媒體全部被禁，「豈不是比民進黨『更怕人民了解中國』？！」王丹認為，國台辦的這番言論，反而點出了中國政府封鎖資訊的真實想法。

針對此項封鎖措施，台灣陸委會副主委梁文傑強調，相關處置是基於處理詐騙與假訊息的風險考量，並非針對特定國家的APP。陸委會此前已多次示警小紅書、抖音等社群軟體的資安風險，並指出高度懷疑小紅書是否為統戰工具，強調從法制面規管已到非常必要的關鍵時刻。內政部表示，此次「停止解析與限制接取」命令，暫定實施一年。





更多《鏡新聞》報導

習近平國師讚因小紅書「治理台灣比港容易」 陸委會示警促管制

川普簽署《台灣保證實施法案》 國台辦怒批粗暴干涉內政

引毛澤東言論稱「四巨頭曾主張台獨」 游錫堃樂PO小粉紅洗版戰況