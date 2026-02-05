國台辦嗆新台幣改版包藏禍心 梁文傑「1句話」反將一軍

陸委會發言人梁文傑。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中央銀行推動新台幣改版，中國國台辦今日嗆聲，「民進黨當局」刻意推動新台幣紙鈔「去孫中山化」，目的是要割裂兩岸歷史文化連結，推動「去中國化」，這種包藏禍心的政治操弄，是數典忘祖、令人不齒。陸委會發言人梁文傑今天反批，我們沒有搞文革，沒有把媽祖廟、孔廟都燒掉，如果對岸這麼尊崇，人民幣為何不放孫中山！

國台辦發言人陳斌華指稱，今年是中國民族革命先驅孫中山誕辰160週年，歷史就是歷史，事實就是事實，改變不了抹滅不掉。不管「民進黨當局」如何處心積慮胡作非為，「兩岸同屬一個中國」的歷史與法理事實，都改變不了，台灣同胞的中華民族認同都抹滅不掉。

廣告 廣告

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，他滿訝異新台幣改版，孫中山在不在新台幣上這件事，國台辦會說是「去中國化」的問題，大部分台灣人不會這樣想。

梁文傑指出，台灣從來沒有「去中國化」問題，台灣保存的文化底蘊是比中國深厚很多，我們有最好的溫良恭儉讓傳統，我們沒有搞過文革、破四新立四新，也沒有把媽祖廟、孔廟都燒掉，整天說我們「去中國化」，這是胡攪蠻纏。

梁文傑質疑，孫中山先生在不在新台幣上，這是台灣自己的事，不用對岸操心。如果對岸這麼關心，20年前中國人大有些政協委員建議，要把孫中山放在人民幣上，如果對岸這麼尊崇，你們人民幣為何不放孫中山？

梁文傑批評，現在人民幣上全部都是毛澤東，毛澤東是「批孔揚秦」攻擊傳統文化不遺餘力，毛能代表中國人嗎？不要把政治人物跟把「去不去中國化」連在一起，講下去就很沒意思。

他強調，小時候我們1000元新台幣上面是蔣中正總統，後來拿掉了，大家不是用得好好的，所以台灣人不會這樣去看事情。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新台幣改版國台辦又生氣了！ 跳腳狂喊：包藏禍心、令人不齒

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

川習通話提及台灣 賴清德：台美堅如磐石「四個不變」

抓包黃國昌編故事騙美大咖參議員 張育萌批民眾黨「越洋詐騙」

