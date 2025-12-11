國台辦嗆禁小紅書「反民主」...被問開放臉書啞口5秒...梁文傑酸「吞吞吐吐講不出話」：講半天，聽君一席話還是一席話

中國國台辦發言人陳斌華昨日在例行記者會上，面對《中央社》記者提問中方是否考慮開放臉書給中國人使用，閉口不語長達5秒，自打臉前面稱民進黨政府「假民主」的說辭，引發網路熱議。陸委會今（11日）召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應昨國台辦說法，再次強調小紅書是因不配合打詐遭禁；他也反酸，大家都看到陳斌華面對是否開放臉書一直吞吞吐吐講不出話，結果講半天「聽君一席話，還是一席話。」

有媒體問及，國台辦昨日例行記者會說小紅書禁令在台灣難以服眾，甚至民進黨當局遭島內各界強烈反對，想請教陸委會關於這點的看法。



梁文傑回應，要再強調一次，此次對小紅書的禁令，如同上次說的，是內政部和警政署是針對打詐來做的處置，因此他們認為跟兩岸政策、兩岸關係沒有關係。



梁文傑說，這個問題很簡單，在國內幾個市佔率很大的平台，像是Meta、Google、LINE，當發生詐騙案時，台灣警方都找得到對象要求下架詐騙訊息或協助相關動作，「要開罰的時候也知道罰單要寄到哪裡」，這些平台都有遵循我方打詐條例的規定，唯獨小紅書沒有。



梁文傑說，警方在處理小紅書詐騙案時就不知道要跟誰聯絡，要開罰也不知道要罰誰，警政署給的數據，從去年一月到今年11月，涉及小紅書的詐騙案有1706件，完全沒辦法跟小紅書溝通、請他們配合，政府機關應對這樣的狀況做出處置，但此事並非針對哪一國的APP。



梁文傑表示，對岸一直要把封禁小紅書講成刻意製造訊息繭房、不讓台灣人了解中國真相，大家也在昨日的記者會看到了，當對岸發言人被問到怎麼不開放臉書時，就一直吞吞吐吐講不出話，結果講半天，「聽君一席話，還是一席話。」

(圖片來源：陸委會例行記者會)

