國台辦嗆賴清德訪中配麵店作秀 陸委會勸：勿政治炒作

總統賴清德日前到一家中配經營的麵店用餐，表示台灣是多元、開放的社會，國台辦今（17日）批評此舉「裝模作樣」、「作秀」，騙不了兩岸人，對此，陸委會呼籲，國台辦勿再利用中配進行統戰滲透，也不要將相關議題作為政治操作。

賴清德近日在社群發文表示，他走訪台北市一家由中國籍配偶經營的麵店，聽聞業者的創業歷程後深感感動，他指出，台灣是一個多元開放的社會，無論來自何處，只要認同台灣，就是這個國家的主人，政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

不過國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會批評，「賴清德一邊罔顧人倫霸凌迫害島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞」。

對此，陸委會晚間表示，台灣是一個多元開放的社會，從全世界任何一個地方來到台灣的新住民，只要願意融入台灣社會，台灣民眾都會展開雙手熱情的歡迎。

陸委會強調，賴總統是國家元首，走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事，並奉勸國台辦不要再利用中配搞統戰滲透，更不要拿中配當成政治議題炒作。





