國台辦嗆「台獨頑固份子」自抬身價 沈伯洋：叫我天才小釣手

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民進黨台北市長參選人沈伯洋。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前表示，他不排斥赴中交流，而雙城論壇應該是「首都對首都」。中國國台辦為此開嗆，沈是台獨頑固份子，其自抬身價，不值一評。對此，沈今（11）日表示，他個人非常開心，大家可以叫他「天才小釣手」。

國台辦發言人張晗批評，「沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，是破壞兩岸同胞交流往來、親情福祉的害群之馬，其不斷宣揚分裂主張，包藏台獨禍心，自抬身價、譁眾取寵，不值一評。」

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沈伯洋今受訪表示，他個人非常開心，大家可以叫他「天才小釣手」。他才剛講首都論壇，國台辦馬上演了一次他所說的，就是「有政治前提的交流」。他說，現在跟中國交流都要預設政治前提，當他提首都交流，中國馬上說「你是要分裂國家」、「我們的管轄權及於你」等，要接受政治前提才能交流。

沈伯洋指出，大家看看跟日本交流小貓熊，需要承認什麼「台灣是日本的一部分」嗎？完全不需要。不過，他說，如果跟中國交流，就要預設並且接受政治前提，甚至還要面臨軍演。因此，這就是一個不對等而且沒有效益的交流。

沈伯洋強調，台北作為首都，應該跟世界的其他城市交流。他再重申「無限城」可以包括上海、北京，但雙城論壇沒有包括其他城市，沒有東京、巴黎、倫敦，而與國際的城市交流，才是台北首都的格局。

另談及是否會跟高雄市長陳其邁請教城市治理，沈伯洋表示，高雄的城市治理經驗非常值得參考，他會請益包括高雄產業轉型、文資藝術納入，以及演唱會經濟、公共建設，有很多值得參考的地方。

沈伯洋指出，台北市長蔣萬安很喜歡細數這幾年發生的事情，但市民還有很多問題沒解決，包括衛生、食安、山友的交通接駁、第一線公務員跟教師的問題都沒解決。他說，市府應該聆聽這些市民們的聲音，讓台北好上加好。

至於想跟蔣萬安談什麼？沈伯洋則說，很希望能解決台北市的痛點，如青年創業、居大不易、居家環境，以及通勤時間、交通壅塞、過獨孤獨等，要如何解決。他說，有很多問題可以辯論，團隊一直提出讓台北更好的方案，相信市民期待能回歸市政討論。

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