國台辦嗆「沒出息」 王世堅反擊：睜眼說瞎話

（圖／TVBS）

民進黨立委王世堅日前表示，赴中國大陸交流的條件是只拿中華民國護照且不帶台胞證，此言論引發兩岸間一場口水戰。中國國台辦於3日批評王世堅「靠沒出息的改編熱度，實在沒出息」，王世堅則以「睜眼說瞎話」回擊。這場爭端不僅在官方層面引起交鋒，更延伸至網路平台，甚至引發國內政黨間的衝突，新黨副秘書長游智彬帶人到民進黨中央鬧場，雙方隔著拒馬對峙。

（圖／TVBS）

王世堅對於被稱為「沒出息」表示已經習慣，有民眾看到他時會直呼其名或比出「沒出息」的手勢，他聽久了也不以為然。他強調自己主張國與國對等交流的立場，不僅不去中國大陸，連美國都已30年未去，理由是他認為這些國家對台灣不平等，即使拿到簽證，海關仍會詢問許多問題。

大陸國台辦港澳局長張表示，中國與台灣同屬一個中國，並非國與國關係。對此，王世堅反駁道，中華人民共和國的人民可以持護照來台灣，同理台灣人民也應該能持護照前往中國大陸，才符合對等原則。值得注意的是，在國台辦發表言論後，中國社交媒體如微博和抖音上搜尋「沒出息」或「王世堅」關鍵詞，大多顯示批評王世堅的負面影片，顯示對岸網路言論可能受到限制。

這場爭端也蔓延至台灣本地，新黨副秘書長游智彬帶領支持者到民進黨中央抗議，手持衛生紙喊著「衛生紙給你擦屁股啦」，雙方被警方以拒馬隔開。面對挑釁，王世堅回應游智彬「夠膽放馬過來」，表示自己隨時準備好「簽生死狀」接受挑戰。這場源自「沒出息」一詞的兩岸文化連結，就此急轉直下。

