國台辦嗆「祖國統一」是中華兒女願望 梁文傑：台灣是中華民國的

陸委會發言人梁文傑今日強調，台灣是中華民國的台灣，中共無權干預。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外媒《華爾街日報》日前分析中國武力犯台，解放軍將通過三個步驟「攻台」。中國國台辦昨日對此宣稱，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望」。陸委會發言人梁文傑今日強調，台灣是中華民國的台灣，中共無權干預。

《華爾街日報》報導指出，3月中旬至4月底，以及9月下旬至10月下旬，是解放軍越過台海的最佳時機，桃園沿岸則是可能的登陸地點。美國專家預測，若戰爭爆發，解放軍的作戰行動將分為三個階段。

廣告 廣告

首先，第一階段中國會用密集的飛彈攻擊台灣；第二階段，中國艦船將穿越台灣海峽，兩棲部隊將在一個或多個海灘登陸；第三階段，中共解放軍部隊將突破登陸區，向台北發起地面進攻。

中國國台辦發言人朱鳳蓮則表示，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是神聖的使命、正義的事業。解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉」。

朱鳳蓮指稱，當前台海形勢複雜嚴峻，根本原因在於「賴清德當局」頑固堅持台獨分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀獨挑釁。盼廣大台灣同胞認清「台獨引戰」的危害性、破壞性，堅決反對台獨分裂和外來干涉，一道維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

對此，梁文傑批評，台灣是中華民國的台灣，台灣的未來應該由2300萬台灣人民來決定，中共沒有權力干預。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》收紅錢美女學者曾當特助？羅文嘉否認：她交往複雜調離黨中央

自由說新聞》小粉紅又call-in辯論！苗博雅超強邏輯反殺讓他秒結巴

國台辦批賴清德訪中配麵店「裝模作樣」 陸委會：不要拿中配炒作

羽田機場3女中國客發瘋大罵台灣遊客！日網友全怒了：快趕出去

