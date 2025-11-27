國台辦嗆1.25兆國防預算「浪費錢」 陸委會：台灣需自保和平得靠實力

總統賴清德昨（26）日宣布「守護民主台灣國安行動方案」，未來8年將投入總額1.25兆元的國防特別預算。陸委會副主委梁文傑今（27）日表示，中共自2022年起對台進行軍機、軍艦擾台已成常態，台灣必須做好自我防衛，並批評馬英九與國民黨指責政府的說法是將責任推給台灣，強調國防投資與實力是維護和平的必要之舉。

針對賴總統指出中共以2027年完成武統台灣為目標，前總統馬英九表示此言論形同準戰爭狀態，並擔心相關方案可能對兩岸民間及政黨交流造成嚇阻作用。梁文傑指出，中共自2022年起對台進行軍機與軍艦擾台已成常態。他直呼，「馬前總統總是將責任推到我們自己身上，先責怪我們，這樣的發言並不適當。」

廣告 廣告

另外，國民黨主席鄭麗文指責國際社會都想滅火熄火，賴總統卻是「點火玩火」，前國民黨主席洪秀柱也附和「賴總統在鬧脾氣」。梁文傑表示，此說法與馬英九的邏輯一致，「就是把過錯先怪到我們自己身上。」他強調，責任在中共，而非台灣，賴總統的說法並非製造緊張情勢，而是對中共長期行動的合理判斷。

關於台商回流議題，梁文傑表示，台商對大陸局勢高度敏感，會依自身判斷作出因應，賴總統的國防政策不會對回流或投資造成負面影響，反而可提供更安全的投資環境。

至於總統府將貼文中「以2027年完成武統台灣為目標」文字修正為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」的意涵，梁文傑說明，2027年概念最早源自2020年中共19屆五中全會提出的「建軍百年目標」，強調建設世界一流軍隊以維護國家和領土完整。國際智庫也以2027年作為觀察中共軍力與戰略意圖的參考時間點。他強調，國際政治判斷應以能力而非意圖為依據，台灣必須自保，確保國家安全不受輕忽。

對於中共國台辦指責民進黨將資源浪費在軍購，梁文傑回應，中共的國防支出是台灣的12至13倍，台灣從自保的角度來看，相關防衛措施是必要的。他同時指出，如果中共重視兩岸和平，這些資源本可用於改善民生與經濟發展。

梁文傑強調，維持兩岸和平要靠實力，期待人家的善意是靠不住的，國防準備與投資是必要之舉。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

證實雙城論壇12月下旬舉辦！ 林奕華：中央支持兩市交流

寒假將至！教育部發函大專院校 籲師生勿赴中參加統戰交流活動

陸配村長鄧萬華解職處分遭撤銷！內政部再行文應依法解職 陸委會力挺