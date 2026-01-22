國台辦回應馬德案是「綠色恐怖」 梁文傑：還以為是在野黨發言人講的

陸委會副主委暨發言人梁文傑今（22）天在例行記者會則嗆回「國台辦發言人講的東西，我還以為是在野黨發言人講的，基本上差不多」。 圖；擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 高雄橋頭地檢署由陳竹君主任檢察官和周韋志檢察官指揮調查，偵辦現退役軍人違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等罪，16日執行搜索中天電視台主播兼記者林宸佑（綽號「馬德」）及現退役數名軍人，訊畢認為林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，交換軍事資料並傳回給中國人士「吉祥」，後經橋頭地院裁定全部涉案入士羈押禁見。中國國台辦21日針對此案回應，直指「綠色恐怖」造成，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（22）天在例行記者會則嗆回「國台辦發言人講的東西，我還以為是在野黨發言人講的，基本上差不多」。

中國國台辦發言人彭慶恩指稱，「民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次了，以一黨一己之私製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對」，但被問及是否掌握中方有人與林宸佑接觸時，彭慶恩則跳針式回應。

梁文傑今天下午回應指出，「國台辦發言人講的東西，不講是國台辦講的，我還以為是在野黨發言人講的，基本上差不多」，他強調，全力支持司法機關偵辦共諜案，也尊重司法的審判程序，但陸委會不會評論個案，也呼籲在野政黨、政治人物、名嘴等，不要對司法妄加評論，「中共更沒有資格跟立場評論」。

