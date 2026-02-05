國台辦大讚「國共兩黨智庫論壇」：意義重大、成效顯著

中國國台辦發言人陳斌華。翻攝新華社



由中國共產黨和中國國民黨合辦的「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉行，中國國台辦5日表示，兩黨時隔10年開啟機制化交流「意義重大，成效顯著」。

中國官媒新華社報導，國台辦發言人陳斌華5日在例行記者會表示，中共總書記習近平去年10月電賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，為未來國共兩黨和兩岸關係發展指明了方向。舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領袖賀復電精神的具體措施。

陳斌華指出，兩黨在時隔10年後開啟機制化交流意義重大，成效顯著。

廣告 廣告

他說：「今後，我們將繼續與中國國民黨在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，加強交流交往，維持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，攜手共創民族偉大復興。」

新華社報導，台灣陸委會污衊國共兩黨智庫論壇。陳斌華在答問時指出，對一切有利於發展兩岸關係、造福兩岸同胞的事，民進黨當局都是一味污衊中傷、百般阻撓破壞，以實現其「台獨」分裂圖謀，謀取一黨私利。台灣社會主流民調支持兩岸加強交流合作，期盼也肯定國共兩黨智庫論壇取得實質成果。民進黨當局的說辭和操弄不得人心，不會得逞。

他指出，「國共兩黨智庫論壇：兩岸交流合作前瞻」共同意見建議，盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化，是順應民意、為民興利之舉。希望台灣方面正視航空、航運業界和民眾的呼聲和需求，早日改變錯誤的做法。

更多太報報導

有興趣嗎？沙烏地宣布：對外國投資人開放股市交易

美俄最後一項核武條約到期 兩大核強國處於「約束力真空」狀態

巴拿馬撤長和港口經營權 北京出手！企業談判喊卡、強化海關檢查