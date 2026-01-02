國台辦宋濤發表新年寄語 「越來越多島內有識之士深入思考未來、議論統一」

中國12月30日在北京舉行全國台協會長座談會，國台辦主任宋濤出席致詞。翻攝國台辦官網



中國國台辦主任宋濤在今年第1期《兩岸關係》雜誌發表新年寄語，除了再度喊話「祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，更提到「越來越多島內有識之士深入思考未來、議論統一」，強調祖國完全統一是台灣光明前途的唯一方向。

國台辦官網2日刊出宋濤新年寄語全文，文章開頭他便引述中國國家主席習近平的新年賀詞「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋！」

他指出，去年北京當局隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、以國家名義設立台灣光復紀念日、舉辦紀念台灣光復80周年大會等係列活動，兩岸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，傳承偉大抗戰精神，捍衛抗戰勝利成果。

廣告 廣告

宋濤提到，中共二十屆四中全會擘畫了國家未來五年發展藍圖，「兩岸是不可分割的命運共同體，台灣同胞是祖國大陸發展進步的參與者、見證者、貢獻者和受益者」。

宋濤也提到，去年進一步增加台胞落地辦證口岸，推出針對“首來族”免收台胞證辦理費用、機票優惠等政策，為台胞來往大陸提供“大開放、最便利、更安全”條件。

此外，中方舉辦海峽論壇、兩岸中華文化峰會、兩岸基層民生發展交流會等兩岸交流活動，引領兩岸交流熱潮，台胞、台青和「首來族」來大陸人數大幅增長。越來越多台胞走出島內「信息繭房」、來到大陸，驚嘆大陸發展進步超出想像。

他說：「事實證明，家人之間的雙向奔赴，誰也阻擋不了；同胞之間的血脈文脈，誰也割裂不斷。」

宋濤也不忘提及，中方舉辦《反分裂國家法》實施20周年座談會，開展「海峽雷霆-2025A」演練、「正義使命-2025」演習，堅定捍衛國家主權和領土完整。

他說：「兩岸同胞更加深刻認識到，『台獨是絕路、外人靠不住、統一擋不住』，只有堅持一個中國原則和『九二共識』、反對『台獨』，才能維護台海和平穩定，才能守護好、建設好、發展好中華民族幾千年來辛勤開拓和建設的美麗家園。」

宋濤繼續提到大陸多項惠台及兩岸交流活動，」越來越多島內有識之士深入思考未來、議論統一，認識到強大祖國是台灣發展和安全的堅實依靠，祖國完全統一是台灣光明前途的唯一方向」。

宋濤在文章後段指出，2026年是中國「十五五」開局之年，將堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，也將採取更加有力的行動，反對“『台獨』分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護臺海和平穩定。

他說：「我們願意在一個中國原則和『九二共識』的基礎上同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的光明前景，但絕不會為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

文章末尾宋濤再度引用習近平的講話，「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！」

更多太報報導

人肉籌碼？委內瑞拉至少拘留5名美國人 馬杜洛：願與美國對話

有片／日本皇室新年參賀有狀況！最前排男子突然脫光發怪聲 當場被捕

日本皇室舉行新年一般參賀 民眾見悠仁感嘆「他長大了啊」