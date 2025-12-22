國台辦官員在場！7藍委出席廈門台協活動 高喊「維護國家統一」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共近期透過中國廈門台商協會活動，邀請國民黨立委翁曉玲等至少7位立委赴中。據了解，廈門台協33週年宴會現場，有中國國台辦經濟局副局長、廈門台辦官員出席，廈門市台協會長韓螢煥致詞時更說「要堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」；立委批，中共要弱化台灣國防是陽謀，奉勸不要聽命中華人民共和國、背叛台灣。

本次活動中方是以廈門市台商協會成立33年為名目，邀台北市長蔣萬安父親、前國民黨副主席蔣孝嚴，以及國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝，以及多位國民黨立委與會。

廣告 廣告

據透露，參加的國民黨立委有翁曉玲、林思銘、葉元之、鄭正鈐、邱若華、呂玉玲、涂權吉7人，權責涵蓋立法院各大委員會，國台辦也派官員赴廈門與會。

韓螢煥當天致詞聲稱，廈門台商協會為「兩岸融合」共贏樹立生動範例，持續見證並推動兩岸經濟相連、民生相融、心靈契合的壯麗進程。

韓螢煥擲地有聲地表示，「我們信心滿懷，責任在肩！」廈門市台商投資企業協會新一屆理事會將繼續發揮橋梁紐帶作用，團結帶領廣大台商台胞跟緊國家戰略，堅守民族大義，維護「國家統一」與「領土完整」，深化融合實踐，推動產業協同、青年交流、文化共興，共同譜寫屬於廈門市台商投資企業協會和兩岸同胞的新篇章。

熟稔中共統戰的官員今日指出，韓螢煥這個人政治立場鮮明，之後將會是「中國全國台灣同胞投資企業聯誼會」總會長，目前他是台企聯副會長，接任總會長的呼聲相當高。

官員談及，原本國台辦主任宋濤是有要去的，但後來只派國台辦經濟局副局長，連國台辦副主任都沒去，中共官員層級較低。

他強調，立法委員赴中應納入兩岸人民關係條例第9條的管制對象，目前直轄市長、縣市長、政務官及涉密人員赴中皆有相關規範，但對於立委前往中港澳地區是無法可管的，在野黨也不同意修法。

民進黨立委賴瑞隆受訪批評，翁曉玲、葉元之等幾位立委，到底前往中國做什麼？大家合理懷疑，行政院不副署財劃法後，中方找了這些立委過去是要「貫徹命令」？想來阻擋對美軍購、阻擋國安法案？

賴瑞隆質疑，當中共不斷統戰滲透台灣，不斷破壞台美關係，要弱化台灣防衛武力時，極力讓對美軍購告吹，這些都是「陽謀」。國民黨這段時間以來，屢次封殺國防特別預算條例，這次又有立委去中國，奉勸不要聽命於中華人民共和國、背叛台灣。

相關新聞請見：

獨家》台灣政治情勢變化大、難掌控 傳中共急找翁曉玲等多位藍委確保「沒有意外」

獨家》7藍委赴中「接旨」擋國安法案？國台辦已派官員赴廈門

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由說新聞》藍赴中撇抹紅「這幕」卻露餡！歐洲官員點名警告國民黨！

翁曉玲預告明續擋國防特別條例 不會輕易放行

獨家》7藍委赴中「接旨」擋國安法案？國台辦已派官員赴廈門

多名藍委赴中見台商 國台辦官員也到場

