國台辦宣布國共兩黨智庫論壇2/3北京舉行 蕭旭岑率團出席

中國大陸國台辦發言人張晗今天宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」。國民黨副主席蕭旭岑今天也表示，受黨主席鄭麗文指示與委託，即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國大陸北京進行交流。

中國大陸國台辦發言人張晗28日宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。（中央社資料照）

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會。張晗表示，經國共兩黨有關方面協商，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。

張晗表示，這屆論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，針對兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，「共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉」。

媒體進一步詢問，國民黨主席鄭麗文日前表示，台灣主流民意高度期待兩岸交流，她也感受到來自大陸方面的善意和誠意，希望國民黨擔負起歷史重任，推動兩岸關係融冰，緩解當前的緊繃局勢。

對此，張晗回應，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意。中國大陸願在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

張晗聲稱，即將舉辦的「國共兩黨智庫論壇」，正是兩黨為台海謀和平、為民眾謀福祉、為民族謀復興的具體體現，符合台灣內部主流民意，符合兩岸民眾期待。

蕭旭岑與李鴻源上午也在國民黨智庫召開記者會，宣布將赴北京參加國共兩黨的智庫交流活動。李鴻源表示，希望能互相了解、創造雙贏的機制，讓大家能和平相處，達到過去國民黨執政時的良性互動。

蕭旭岑指出，他即將於2月2日至4日，偕同李鴻源與40名專家學者，前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦三大主題，包括觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。

蕭旭岑認為，過去國民黨執政期間，兩岸在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括前總統馬英九任內簽署了23項協議，至今民進黨政府完全照單全收。證明兩岸大交流、大合作，和平發展、互利共榮，完全符合兩岸人民的利益。

蕭旭岑強調，國民黨絕對站在台灣老百姓那一邊，當前台灣社會的主流民意，是希望兩岸盡速恢復交流，去年下半年更有多份民調，顯示超過八成民眾希望兩岸一定要維持溝通管道。國民黨是順應民意，希望能嘉惠民生，此次論壇活動是一個開始，期待未來能有更多交流合作，促進兩岸安定繁榮與和平發展。

此外，蕭旭岑也提到，昨天赴中國大陸行程曝光後，有專家學者受到相關單位的關切，因此有取消隨團的情況，呼籲政府高抬貴手，讓真正的專家學者，跟大陸進行交流，這些成果都會回饋到台灣，也能幫忙老百姓，請民進黨不要用政治意識形態，介入民生經濟面向。

談到鄭習會的相關議題，蕭旭岑則說，鄭麗文一再強調，國民黨的使命，就是恢復兩岸溝通交流，所以李鴻源召集此次的交流團，只是個開始，希望能夠逐步在各領域、面向，恢復兩岸各項交流；至於鄭麗文訪問中國大陸，當然是在這一切交流中重要的一環，不過現在還沒有明確的訊息。