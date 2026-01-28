國台辦宣布國共兩黨智庫論壇2/3北京舉行 蕭旭岑率團出席
中國大陸國台辦發言人張晗今天宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」。國民黨副主席蕭旭岑今天也表示，受黨主席鄭麗文指示與委託，即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國大陸北京進行交流。
中國大陸國台辦今天舉行例行記者會。張晗表示，經國共兩黨有關方面協商，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。
張晗表示，這屆論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，針對兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，「共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉」。
媒體進一步詢問，國民黨主席鄭麗文日前表示，台灣主流民意高度期待兩岸交流，她也感受到來自大陸方面的善意和誠意，希望國民黨擔負起歷史重任，推動兩岸關係融冰，緩解當前的緊繃局勢。
對此，張晗回應，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意。中國大陸願在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。
張晗聲稱，即將舉辦的「國共兩黨智庫論壇」，正是兩黨為台海謀和平、為民眾謀福祉、為民族謀復興的具體體現，符合台灣內部主流民意，符合兩岸民眾期待。
蕭旭岑與李鴻源上午也在國民黨智庫召開記者會，宣布將赴北京參加國共兩黨的智庫交流活動。李鴻源表示，希望能互相了解、創造雙贏的機制，讓大家能和平相處，達到過去國民黨執政時的良性互動。
蕭旭岑指出，他即將於2月2日至4日，偕同李鴻源與40名專家學者，前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦三大主題，包括觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。
蕭旭岑認為，過去國民黨執政期間，兩岸在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括前總統馬英九任內簽署了23項協議，至今民進黨政府完全照單全收。證明兩岸大交流、大合作，和平發展、互利共榮，完全符合兩岸人民的利益。
蕭旭岑強調，國民黨絕對站在台灣老百姓那一邊，當前台灣社會的主流民意，是希望兩岸盡速恢復交流，去年下半年更有多份民調，顯示超過八成民眾希望兩岸一定要維持溝通管道。國民黨是順應民意，希望能嘉惠民生，此次論壇活動是一個開始，期待未來能有更多交流合作，促進兩岸安定繁榮與和平發展。
此外，蕭旭岑也提到，昨天赴中國大陸行程曝光後，有專家學者受到相關單位的關切，因此有取消隨團的情況，呼籲政府高抬貴手，讓真正的專家學者，跟大陸進行交流，這些成果都會回饋到台灣，也能幫忙老百姓，請民進黨不要用政治意識形態，介入民生經濟面向。
談到鄭習會的相關議題，蕭旭岑則說，鄭麗文一再強調，國民黨的使命，就是恢復兩岸溝通交流，所以李鴻源召集此次的交流團，只是個開始，希望能夠逐步在各領域、面向，恢復兩岸各項交流；至於鄭麗文訪問中國大陸，當然是在這一切交流中重要的一環，不過現在還沒有明確的訊息。
其他人也在看
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 452則留言
舊衣有「4大類」不能回收！ 環保局：丟錯恐被罰6000元
春節倒數2週，不少民眾會打掃家裡，而新北市環保局27日在臉書粉專「新北i環保」發文示警，舊衣服可以回收，但不是每種都可以，並強調有4類要直接丟「一般垃圾」，分別為內衣褲、泳衣、睡衣、破損和髒污衣物。環保局強調，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，一併需裝...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 8則留言
在地人激推的宵夜首選！梧州街夜市必吃，50年老店大火快炒，爽脆鱔魚只要130元
說到萬華的夜市美食，多數人第一時間想到的是廣州街、華西街一帶的熱鬧與觀光人潮，但真正讓在地人一再回訪的，往往藏在相對低調、卻充滿生活感的梧州街夜市裡，其實這三條街夜市都可以順遊逛一圈，而其中不走噱頭路線的「 正老牌炒鱔魚」，只有一口不停翻炒的大鍋、一碗又一碗現點現做的鱔魚料理，靠著火候、醬香與食材本身的口感，撐起了50多年不變的人氣。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
土地公尾牙要來了！專家揭財運噴發祕訣 「唸4句話」旺整年
歲末年終將至，不少上班族期待尾牙能抽到大獎。民俗專家王老師分享，2月3日（農曆12月16日）是土地公尾牙，前往自己常拜的土地公廟走一趟，並說出「4句話」，將迎來2026整年好運。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前 ・ 發表留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 162則留言
疫後第7家 樂園黃金線退色 台聯客運收攤
台聯客運民國88年起開通台北至小人國與六福村路線，成雙北到2大樂園黃金路線，免轉車吸引旅客搭乘，但仍難擋客運寒冬。業者宣布，長期虧損無力經營，現行5350台北市-小人國-六福村、9001台北市-國道3號-中壢路線2月1日起停駛，由亞通客運代駛。公路客運含國道與一般公路，台聯將成疫後第7間結束營運的公路客運業者。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 18則留言
美明州槍擊案引強烈反彈 川普將緩和局勢不認退縮
在美國明尼蘇達州槍擊事件引發強烈反彈後，美國總統川普聲稱，他將會「緩和局勢」。川普說，他不認為這是退縮，只是「略有改變」。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC報導，美國總統川普表示，他將在明尼蘇達中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
台積電一句話點醒市場 聰明錢已偷偷轉向這族群！
美台兩地電力股投資熱潮爆夯，法人資金看多，除台股重電股吸金外，主要投資美國電力基建股的新光美國電力基建ETF(009805)，近日ETF交投買氣大增。美股2026經濟成長強勁、企業獲利前景續旺，市場資金擔心大型科技股價過熱風險升，今年投資魅力可能退燒，改關注可望受惠經濟重啟動能的工業、能源類股，加上1/15台積電法說會後，公司高層提出AI需求是真實的，且關心電價議題，點出美台兩地重電股、電力基建股飆升，不再只是短線資金追逐熱點，反而是電力需求結構出現長線結構性改變，尤其是大型科技龍頭企業，開始將電力與數據中心基建，視為未來AI擴張的核心戰略資產，再度擦亮電力等傳統公用事業正華麗轉身，成為AI基建潮下，大啖AI硬體紅利的投資新亮點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
陳嘉宏專欄：「紫雲黃氏」現在打什麼算盤？
黃國昌跟蔡正元之間的恩怨，要從2012年的旺中中嘉購併案說起。當時的黃國昌旗幟鮮明地站在反旺中一方，引來蔡正元的猛烈抨擊，指控黃根本是在幫《自由時報》打擊另一個媒體；蔡甚至以黃任職的中研院法研所「績效太差」為由，主張刪除中研院的預算。這樣的恩怨延續到2014年的港湖「割闌委」行動，黃國昌與陳為廷等人發起罷免立委蔡正元的運動，黃甚至在臉書發出祭品文，宣稱若罷免投票率能過半，「將為港湖的中學生提供100小時的免費英文輔導」。儘管最後罷免未成，但兩人一路互相謾罵一直延續到2024年總統選前。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 9則留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 111則留言
電影頻道2／余香凝曝台灣拍片氣氛大不同 楊貴媚訂烏來溫泉暖她身心
余香凝在2024年初聽到《雙囍》這個題材覺得很有趣，而且她本來就很喜歡劉冠廷的作品，「像是《消失的情人節》、《陽光普照》，或者是客串《大濛》、《影后》，不管是什麼角色，他每次給觀眾的感覺都很不同，所以一接到邀約我立刻答應演出。」同年年底她來台灣拍本片，一待就...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發表留言
藍白封殺軍購！桃議員突嗆聲：親中遠離戰火
[NOWnews今日新聞]在野藍白昨（27）日在立法院第十度聯手封殺1.25兆國防特別預算，民眾黨更自提4千億版本，幫軍購預算大瘦身，遭國防部狠批配套不足，將無法執行。對此，桃園市議員詹江村昨突發文猛...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 32則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 19則留言
台電賺新高729億 今年電價不漲
賺了！台電27日召開董事會，通過去年財報，確定稅後盈餘大賺729億元，不僅優於預期，更寫下「史上最賺的一年」。能這麼好，來自三原因，包括燃料價格下跌、4年5度調漲電價，以及學校、路燈等優惠回歸各單位自理。今年燃料成本估計持平，台電連兩年盈餘已可預期，經濟部內部坦言，今年4、10月幾乎確定可不漲電價。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 184則留言
韓股反彈創高 賭川普又會臨陣退縮
美國總統川普揚言對南韓商品關稅提高至25%，南韓股市27日開盤後一度跌逾1.2%，但隨後反彈翻紅，收盤勁揚2.73%，收在5084.85點，收盤價首破5000點大關，再創歷史新高。市場觀察人士指出，川普為韓股帶來逢低買進的機會。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 22則留言
運動幣登記開跑小編手把手教學！運動幣可以幹嘛？運動幣怎麼領？運動幣2026必看QA｜Yahoo補助通
運動幣登記你完成了嗎？2026年起運動幣擴大發放對象，年滿16歲以上的國民就能登記，中籤者可帶回價值500元的運動幣，不僅可以用來運動、看球賽，還能購買運動裝備，實用性大增！那麼運動幣登記怎麼做？運動幣怎麼領？運動幣可以用在哪些店家？關於運動幣你一定要知道的Q&A，Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解！Yahoo新聞編輯室 ・ 5 天前 ・ 53則留言
與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案
即時中心／黃于庭、許雯絜報導宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」。近日該國大選結果出爐，最終由長期親台、美國總統川普（Donald Trump）支持的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。他競選期間曾承諾，當選後將恢復與台灣邦交，引發外界關注。今（27）日新總統正式就職，外界關心我國是否有官員受邀出席，外交部也給出答案了。宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」，期盼中國能在經濟上助一臂之力；不過事實上，該國重要水產品白蝦，出口量從那時起便急速下降，去（2025）年前10個月對台出口僅剩1,383萬美元，相較斷交當年的6,970萬美元重挫80%。宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）去年12月24日宣布總統大選結果，由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。回顧他選前發言，不僅表示與台灣仍為友邦時「比現在好上百倍」，更承諾推動恢復與台灣的外交關係。根據《華爾街日報》報導，總統賴清德可能出訪宏都拉斯，並參加就職典禮。針對台灣是否有官員出席宏國總統就職典禮一事，外交部發言人蕭光偉今日表示，這點外交部之前已經清楚說明，將會持續密切關注宏國情勢發展，不過目前並未收到邀請函。事實上，外交部長林佳龍日前接受《POP撞新聞》專訪被問及此事，他指出，該國今日才舉行就職典禮，且上一任政府也並未與阿斯夫拉明確交接，因此要等27日後情況才會較明朗，期待宏國與台灣的關係能有更進一步發展，原文出處：快新聞／與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案 更多民視新聞報導剴剴案二審上訴駁回！劉姓保母姊妹仍判無期、18年 原因曝光了川普翻臉宣布韓國關稅上調到25％ 胡采蘋點出「這原因」【有片】伊朗鎮壓估逾2.5萬人亡超越「六四」 狙擊手屋頂掃射畫面曝民視影音 ・ 18 小時前 ・ 19則留言
宣布國共智庫論壇下周登場 蕭旭岑：國民黨是順應民意
[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑今（28日）召開記者會，受國民黨主席鄭麗文指示與委託，他即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由國、共兩黨智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，活動聚焦觀光旅遊交流、產業交流合作與環境永續發展三大民生面向。蕭旭岑更強調，台灣社會主流民意希望兩岸儘速恢復交流，中國國民黨是順應民意。 蕭旭岑表示，鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括：氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如：觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。 蕭旭岑表示，在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。 蕭旭岑表示，過去國民黨執政期間，兩岸在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，前總統馬英九任內簽署了23項協議，其中包含海峽兩岸經濟合作架構新頭殼 ・ 26 分鐘前 ・ 發表留言
鄭麗文稱｢普丁非獨裁者｣傳到歐盟！謝志偉：歐洲議會議員搖頭不已
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文先前接受外媒專訪時語出驚人指稱俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）並非獨裁者，引起輿論譁然，駐歐盟代表謝志偉今（28）天表示，歐洲各國政治人物也都相當疑惑，為何中國威脅台灣，但中國國民黨還跟他們交流的這麼熱絡？謝志偉直言，台灣民主化對於中共和台灣某些政治人物而言，是一場仍未結束的噩夢。 謝志偉在臉書發文提到，101董事長賈永婕26日在美國徒手獨攀傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）成功攀登台北101之後分享心得，賈永婕強調：「我相信，台灣，值得這一次拼搏。」這句話讓他感受很深，相信無數台灣人也一樣。在德國最後這一年及赴任歐盟的時光，陸續有議員問他：「貴國的國民黨跟中國共產黨的交流是怎麼回事？他們的交集到底是什麼？」 謝志偉指出，這些來自歐洲各國的政治人物共同疑惑地點在於，全球全球自由民主的國家都認定「中國在以武力威脅台灣」，為什麼中國國民黨還跟他們「交流」的如此熱絡？有些歐洲議會議員甚至知道「鄭主席說『普丁不是獨裁者』的話」而搖頭不已，有的人還說「之前也有烏克蘭人幫俄國侵略烏克蘭的」。 謝志偉續指，每次他都不得不說，台灣的民主化固新頭殼 ・ 19 分鐘前 ・ 發表留言
台中市長爭霸戰最新民調出爐！江啟臣全盤領先 何欣純若對上楊瓊瓔有機會「藍天變綠地」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導2026地方大選開打，民進黨已確定由立委何欣純角逐台中市長，國民黨則有立委楊瓊瓔以及立法院副院長江啟臣爭取提名，且協商...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言