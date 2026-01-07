國台辦將劉世芳、鄭英耀列「台獨頑固份子」 外交部反擊了
內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人，今（7）日被國台辦列為「台獨頑固份子」，其發言人陳斌華也宣布所實施的制裁內容。對此，我外交部反擊回應，對我國及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，不僅戕害人權、逾越法治文明底線，也嚴重違反國際法精神及國際人權規範。
國台辦今天對外宣布，將劉世芳、鄭英耀列為「台獨頑固份子」，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡則被列為「台獨打手幫凶」。陳斌華透露，禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制2人的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作；至於檢察官陳舒怡，國台辦將繼續徵集其違法犯罪線索和證據，將以事實為依據、以法律為準繩，對陳依法嚴懲，終身追責。
對此，外交部今釋出嚴厲譴責聲明反擊，指中國政府一再以「跨國鎮壓」及「長臂管轄」蠻橫手段，對我國及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，不僅戕害人權、逾越法治文明底線，也嚴重違反國際法精神及國際人權規範，外交部予以嚴厲譴責，同時呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑。
外交部重申強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，而對於配合中國跨國鎮壓對我國人進行「舉報」行為的國內協力者，均應受到法律制裁。「將持續與政府相關部會密切協調應處，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人安全。」
