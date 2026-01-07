國台辦將劉世芳、鄭英耀列「台獨頑固份子」 陸委會揭目的反擊：無效的拙劣伎倆

國台辦將劉世芳、鄭英耀列「台獨頑固份子」，陸委會揭目的反擊。（本刊資料照）

中國國台辦今（7）日宣布，將台灣內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子，將依法實施懲戒。對此，陸委會稍早也表達嚴厲譴責，「中國當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感」。

劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」 陸委會怒反擊

國台辦今天宣布將劉世芳、鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」。對此，陸委會表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，「中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感」。

陸委會說，中國目前標定的所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛台灣，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。

中國目的是什麼？ 陸委會分析：無效的拙劣伎倆

陸委會說，中國的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。中國同時也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本。中國更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。中國的一切做法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

