國台辦恫嚇檢察官 北律：別想挑戰台灣司法獨立

中國國台辦近日將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，台北律師公會理事林彥宏今天(12日)表示，國台辦想藉此挑戰台灣的司法獨立和司法主權，但事實上國台辦管不了也管不到台灣的司法。他並強調台灣人權獲得保障是台灣民主憲政的根本。

中國國台辦日前指控台灣高等檢察署檢察官陳舒怡是「綠色司法打手」，將她列為「台獨打手幫凶」，並聲稱要「依法終身追責」。

台北律師公會12日發表聲明指出，檢察官代表國家行使犯罪偵查、訴追與執行等職權，其職務的行使依法享有憲法所保障的外部獨立性，並屬廣義司法權的一環，此一憲政定位經過司法院釋字第325號、第392號及第729號解釋明確闡釋，為我國憲政秩序的明確共識。

廣告 廣告

台北律師公會表示，台灣社會歷經長期自由化與民主轉型，透過民眾個案評鑑制度、檢察官輪調制度、主任檢察官票選制度，以及檢察長評鑑等多項制度性改革，已根本性改變威權時期檢察體系的結構因素，確保檢察官得以依法獨立行使職權，不受任何政治或其他外力的不當干預。

他們強調，中國國台辦本就無權干預我國的司法主權與運作，以公開點名並恫嚇我國檢察官的方式，意圖以域外政治宣示對我國司法從業人員施加寒蟬效應，其心可議；而我國司法主權與司法獨立原則本不容質疑，中國國台辦此舉既不具任何法律正當性，對我國司法實務的運作也不產生任何效力。

台北律師公會理事林彥宏說，國台辦無非是想挑動台灣民眾對於台灣司法公正性的質疑，企圖損害台灣司法的獨立性。林彥宏：『(原音)這樣子的做法其實講明了，就是在挑戰台灣的司法獨立跟司法的主權，因為我們都知道中國國台辦那邊是根本事實上管不了、也管不到台灣的司法。台灣的司法經過民主化轉型之後，是司法獨立的狀態，這個部分是確保人權可以獲得保障，也是我們台灣民主憲政的根本。』

北律強調，我國刑事司法制度是以檢察官的檢察權、律師的辯護權以及法院的審判權各自獨立行使職權並相互制衡為核心架構，共同構成正當法律程序的實質內涵。林彥宏：『(原音)檢察官的案子是到法院，到法院來做監督，同時也還有律師去跟他做攻防，我們的司法公正性是透過審、檢、辯三方共同去構建出來的，這是很關鍵的核心觀念。』

林彥宏指出，他們不擔心國台辦這樣的言論會對台灣的主權有什麼影響，倒是擔心有些民眾會不會聽信，而對台灣司法從業人員做出一些舉措，所以北律呼籲社會共同抵制任何侵害我國司法主權的言行，齊心捍衛我國司法的獨立與尊嚴。(編輯：鍾錦隆)