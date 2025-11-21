國台辦才放話「跨國鎮壓」 沈伯洋現身國際刑事法院：沒在怕
民進黨立委沈伯洋近日遭大陸公安局立案偵查，不過他依舊老神在在，日前與范雲前往荷蘭出席國際自由聯盟會議，昨（21）日深夜透過臉書表示，他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，強調不會因為被通緝感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。
針對大陸公安立案偵查沈伯洋，以及對網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發布懸賞通告一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，任何勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁的行徑，都必將遭到迎頭痛擊，因此中方將運用刑事司法手段懲治分裂國家犯罪分子、維護國家核心利益，「是世界各國通行做法」，也是反對「台獨」分裂、維護台海和平穩定和兩岸同胞利益福祉的「正義必要之舉」。
不過，沈伯洋似乎沒在怕，昨晚在臉書、IG及Threads貼出影片，透露人在荷蘭海牙的國際法庭，雖然被通緝，但是他不會感到畏懼，並提到很多台派最近的心情都比較失望，因為很多爛法案不斷被通過，但他認為這是中國大陸的劇本，「就是要大家失望，失望以後仇恨，仇恨之後冷漠，冷漠之後恐懼」。
沈伯洋表示，這些劇本對他沒有效果，相信對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，這將會是一個長期抗戰。他並提到自己是受國際自由聯盟（Liberal international）邀請，有近百個政黨，民進黨也是其中一個。
沈伯洋喊話，他會努力拓展外交，讓大家知道台灣的處境，也讓大家也知道台灣跟所有的民主同盟站在一起，相信也希望把這個勇氣帶給台灣的大家。
